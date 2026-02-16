Мінімалка в Німеччині — на яку суму можна розраховувати в березні 2026 року

Людина тримає євро. Фото: Pexels

Мінімальна зарплата в Німеччині (нім. Mindestlohn) — це найменша сума, яку роботодавець має платити за одну годину роботи. Менше цієї ставки оплачувати працю заборонено законом. Вона діє для всіх офіційно оформлених працівників — як громадян країни, так і іноземців.

Про те, яку суму гарантовано отримують працівники в Німеччині у березні 2026 року, розповідають Новини.LIVE з посиланням на офіційні дані на сайті Федерального уряду Німеччини.

Якою буде мінімальна зарплата в Німеччині у березні 2026 року

З 1 січня 2026 року погодинна мінімальна оплата становить 13,90 євро брутто (трохи більше ніж 700 грн). Разом із цим держава підвищила допустимі доходи для мініробіт, і загалом ці зміни вплинули більш ніж на шість мільйонів людей.

Вже затверджено наступне підвищення: з 2027 року мінімальна ставка зросте до 14,60 євро за годину, що майже на 14% більше, ніж нині. Очікується, що це:

позитивно позначиться на економіці;

збільшить купівельну спроможність населення;

допоможе працівникам залишити низькооплачувану зайнятість.

Підвищення стосується всіх, хто раніше заробляв менше ніж 13,90 євро за годину. Оскільки жінки частіше мають нижчу оплату, такі зміни також сприяють скороченню гендерної різниці в доходах.

Як змінювалась мінімалка в Німеччині. Фото: Скриншот

Загальна мінімальна зарплата діє в країні з 2015 року й охоплює більшість найманих працівників. Проте вона не поширюється на деякі категорії, наприклад стажерів, самозайнятих осіб та волонтерів.

Правила для мініробіт у березні 2026 року

З 2026 року максимальний дохід для мініробітників становить 603 євро на місяць, а з 2027 року — 633 євро. Для порівняння, ще торік цей ліміт був лише 556 євро.

Починаючи з 2022 року, межа доходу для мініробіт автоматично змінюється разом із мінімальною зарплатою. Це дозволяє працювати близько 10 годин на тиждень без втрати заробітку.

Також оновили правила для так званої середньої зайнятості. У 2026 році до неї належатимуть працівники з місячним доходом від 603,01 до 2 000 євро. Для них передбачені знижені соціальні внески.

