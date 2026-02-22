Правила в’їзду в Німеччину у 2026 році — яку суму грошей потрібно показати на кордоні

Людина тримає гроші. Фото: Новини.LIVE

Німеччина — це одна з трьох країн, які прийняли найбільше українців після початку повномасштабної війни. Хоча держава немає чітко встановленої суми грошей, яку потрібно мати для в’їзду, інколи фінансовий стан мандрівника все ж можуть перевірити. Рішення приймається індивідуально під час проходження прикордонного контролю.

Про те, яку суму грошей потрібно мати для в'їзду до Німеччини у 2026 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на Посольство Німеччини в Києві.

Реклама

Читайте також:

Яку суму грошей потрібно мати для в'їзду в Німеччину у 2026 році

Працівники прикордонної служби оцінюють одразу кілька факторів. Зокрема, враховується:

мета поїздки та її тривалість;

умови проживання (чи є бронювання житла або запрошення від родичів чи друзів);

фінансові можливості людини для покриття витрат під час перебування — передусім на харчування та щоденні потреби.

Якщо іноземець не може підтвердити ці обставини документами або не надає переконливої інформації про свою подорож, тоді він має продемонструвати наявність коштів із розрахунку: 45 євро на одну особу на кожен день перебування (приблизно 2 291 грн).

Як підтвердити наявність грошей

Правила передбачають різні способи підтвердження фінансової спроможності відповідно до Візового кодексу ЄС. Це можуть бути:

дорожні чеки;

готівкові кошти;

банківські картки міжнародних платіжних систем;

гарантійні внески від особи, яка запрошує;

офіційне фінансове поручительство, оформлене в уповноважених органах у справах іноземців у Німеччині.

Прикордонники мають право перевіряти правдивість наданої інформації. Зокрема, вони можуть перевірити банківські картки — звернувшись до банку-емітента або скориставшись іншими доступними способами.

Що ще можуть перевірити при перетині кордону з Німеччиною

Також перевіряються запрошення та гарантійні листи. Це може відбуватися шляхом контакту з особою, яка запрошує, або через оцінку її фінансової спроможності відповідними органами.

Окрім фінансового забезпечення, важливо підтвердити намір повернення до країни проживання або подальшого транзиту. Для цього підходять іменні транспортні квитки (наприклад, авіаквитки), які не можна передати іншій особі. У таких квитках обов’язково мають бути зазначені дати поїздки та вид транспорту.

Під час в’їзду до інших країн Шенгенської зони застосовуються подібні підходи до перевірки. Водночас більшість держав-учасниць можуть встановлювати власні мінімальні суми на добу перебування, які варто враховувати під час планування подорожі.

Раніше ми писали, що мінімальна зарплата в Німеччині — це найнижча оплата за годину роботи, яку роботодавець зобов’язаний платити за законом. Це правило стосується всіх офіційно працевлаштованих — як місцевих жителів, так і іноземців.

Також ми розповідали, що для життя в Польщі протягом місяця потрібно мати достатньо грошей. Багато українців думають, яку мінімальну або максимальну суму готівки брати з собою в поїздку, адже від цього залежить, чи вдасться без проблем перетнути кордон і уникнути штрафів.