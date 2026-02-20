Готівка на польському кордоні — яка мінімальна і максимальна сума дозволена в березні

Автомобільна черга в пункті пропуску на кордоні з Польщею. Фото: ДПСУ/Facebook

Щоб прожити місяць у Польщі, необхідно мати достатню суму грошового забезпечення. Чимало українців замислюються над питанням, скільки мінімально чи максимально готівки варто брати в далеку дорогу. Від цього залежить безперешкодний виїзд і навіть уникнення штрафних санкцій.

Сайт Новини.LIVE розповідає, скільки готівки брати в Польщу станом на березень 2026 року.

Реклама

Читайте також:

Мінімальна сума для в’їзду в Польщу

Згідно з інформацією на урядовому порталі Республіки Польща, іноземці повинні підтвердити свою платоспроможність під час перетину кордону. Для цього треба пред’явити суму готівки, якої буде достатньо на весь період запланованого перебування. Мінімальні ліміти починаються з:

300 злотих — для поїздки тривалістю до 4 днів;

75 злотих на кожен день — для поїздки тривалістю понад 4 доби.

Виходить, якщо людина планує затриматися в Польщі на місяць (30 календарних днів), вона повинна показати на кордоні суму, еквівалентну 2 250 злотим (орієнтовно 27 145 грн за офіційним курсом НБУ). Додатково треба мати зворотний квиток або кошти на повернення додому. Для українців сума дорівнює мінімум 200 злотих.

Максимальна сума для виїзду з України

Якщо говорити про максимально допустиму суму для перетину державного кордону, то варто знати про вимогу письмового декларування. Наші громадяни мають право вивозити в Польщу скільки завгодно готівки, однак вони повинні підтвердити походження коштів.

"Фізичні особи можуть переміщувати через кордон України готівкову валюту і банківські метали в сумі/вартістю, що не перевищує в еквіваленті 10 000 євро, без письмового декларування митному органу", — зазначили фахівці Державної митної служби.

Іншими словами, щоб вивезти понад 10 000 євро готівкою (валюта не має значення), доведеться задекларувати гроші та назвати джерела походження фінансів. Ухилення від цього зобов’язання загрожує штрафом у розмірі 20% від суми перевищення встановленого ліміту.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, в Україні запровадять повне сканування вантажних вагонів без розвантаження, аби боротися з контрабандою на польському напрямку. Але пасажирські вагони та локомотиви під дію системи не підпадають.

Також ми писали, що з лютого 2026 року роботодавці в Польщі зобов’язані доплачувати 20% від погодинної ставки за нічне виконання посадових повноважень. Надбавка становить 6,01 злотих за годину.