Вигідний графік роботи в Польщі — які зміни краще оплачуються у 2026 році

Починаючи з лютого 2026 року, роботодавці в Польщі повинні нараховувати збільшені виплати працівникам, які працюють у нічний час. Така вимога передбачена нормами Трудового кодексу та безпосередньо пов’язана з підвищенням мінімальної заробітної плати в країні.

Про те, в які години вигідніше працювати в Польщі у 2026 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на Міністерство сім'ї, праці та соціальної політики Польщі.

Хто з працівників в Польщі має право на доплату у 2026 році

Згідно з положеннями статті 151(8) Трудового кодексу Польщі, за кожну відпрацьовану годину вночі працівнику має виплачуватися додаткова надбавка у розмірі 20% від погодинної ставки, яка розраховується на основі мінімальної зарплати.

Нічною вважається робота в період між 21:00 та 7:00, однак конкретні часові межі можуть бути уточнені у внутрішніх правилах конкретної компанії. Право на таку доплату має кожен працівник, який фактично виконує роботу в цей проміжок часу.

Скільки доплачують працівникам за нічні години в Польщі

Оскільки мінімальна заробітна плата зростає, автоматично збільшується і сума нічних надбавок. Станом на січень 2026 року мінімальна зарплата встановлена на рівні 4806 злотих брутто, і саме від цієї суми розраховується погодинна ставка протягом усього року.

У лютому 2026 року нічна надбавка становить 6,01 злотих брутто за одну годину роботи. Якщо працівник із повною зайнятістю працює виключно в нічні зміни, його щомісячна сума доплат може сягати майже 1000 злотих брутто.

Хто не може працювати у нічні години в Польщі у 2026 році

Закон чітко визначає категорії осіб, яких не можна залучати до нічної роботи. До них належать:

вагітні жінки;

неповнолітні;

батьки дітей віком до 8 років без їхньої письмової згоди;

люди з інвалідністю, якщо вони не мають дозволу від лікаря з охорони праці.

Варто розуміти, що нічна доплата не є бонусом або привілеєм для окремих працівників — це обов’язкова вимога закону. Роботодавець зобов’язаний нараховувати та виплачувати її всім, хто працює в нічний час, відповідно до встановлених правил.

