Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Більший дохід у Польщі — в які зміни вигідніше працювати у 2026 році

Більший дохід у Польщі — в які зміни вигідніше працювати у 2026 році

Ua ru
Дата публікації: 19 лютого 2026 07:15
Вигідний графік роботи в Польщі — які зміни краще оплачуються у 2026 році
Польські злоті. Фото: Pexels

Починаючи з лютого 2026 року, роботодавці в Польщі повинні нараховувати збільшені виплати працівникам, які працюють у нічний час. Така вимога передбачена нормами Трудового кодексу та безпосередньо пов’язана з підвищенням мінімальної заробітної плати в країні.

Про те, в які години вигідніше працювати в Польщі у 2026 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на Міністерство сім'ї, праці та соціальної політики Польщі

Реклама
Читайте також:

Хто з працівників в Польщі має право на доплату у 2026 році

Згідно з положеннями статті 151(8) Трудового кодексу Польщі, за кожну відпрацьовану годину вночі працівнику має виплачуватися додаткова надбавка у розмірі 20% від погодинної ставки, яка розраховується на основі мінімальної зарплати. 

Нічною вважається робота в період між 21:00 та 7:00, однак конкретні часові межі можуть бути уточнені у внутрішніх правилах конкретної компанії. Право на таку доплату має кожен працівник, який фактично виконує роботу в цей проміжок часу.

Скільки доплачують працівникам за нічні години в Польщі

Оскільки мінімальна заробітна плата зростає, автоматично збільшується і сума нічних надбавок. Станом на січень 2026 року мінімальна зарплата встановлена на рівні 4806 злотих брутто, і саме від цієї суми розраховується погодинна ставка протягом усього року.

У лютому 2026 року нічна надбавка становить 6,01 злотих брутто за одну годину роботи. Якщо працівник із повною зайнятістю працює виключно в нічні зміни, його щомісячна сума доплат може сягати майже 1000 злотих брутто.

Хто не може працювати у нічні години в Польщі у 2026 році

Закон чітко визначає категорії осіб, яких не можна залучати до нічної роботи. До них належать:

  • вагітні жінки;
  • неповнолітні;
  • батьки дітей віком до 8 років без їхньої письмової згоди;
  • люди з інвалідністю, якщо вони не мають дозволу від лікаря з охорони праці.

Варто розуміти, що нічна доплата не є бонусом або привілеєм для окремих працівників — це обов’язкова вимога закону. Роботодавець зобов’язаний нараховувати та виплачувати її всім, хто працює в нічний час, відповідно до встановлених правил.

Раніше ми писали, що Польща, як і багато інших країн Європи, встановлює мінімальну зарплату для працівників. У 2026 році її збільшили, тому вже з лютого люди, які отримують мінімалку, матимуть вищий дохід.

Також ми розповідали, що плануючи поїздку за кордон, українці зазвичай беруть із собою готівку. Іноді гроші потрібні не лише для витрат, а й для самого в’їзду в країну, адже польські прикордонники можуть попросити показати певну мінімальну суму грошей.

Польща зарплати робота гроші українці в Польщі надбавки
Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації