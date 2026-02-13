Нові правила в Польщі — за що штрафуватимуть на 10 тис. злотих

Польські злоті. Фото: Pixabay

До кінця 2026 року власники та управителі багатоквартирних будинків у Польщі повинні замінити лічильники тепла та води. Якщо цього не зробити, передбачено великий штраф.

Про те, скільки часу дали на заміну лічильників в Польщі та який штраф загрожує тим, хто цього не зробить, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на інформаційний портал "inPoland".

Кого в Польщі штрафуватимуть за "неправильний" лічильник

Нові вимоги стосуються житлових кооперативів та об’єднань співвласників по всій країні. З 1 січня 2027 року нарахування за опалення та гарячу воду здійснюватиметься без відвідування квартир контролерами — дані зчитуватимуться автоматично.

Зміни внесено до Закону про енергоефективність, щоб узгодити польське законодавство з нормами ЄС. Старі лічильники мають замінити на сучасні прилади з радіомодулями або передавачами, які дозволяють надсилати показники дистанційно. Якщо цього не зробити, передбачено штраф до 10 тисяч злотих.

Найбільше проблем очікують у старих будинках, де такі системи раніше не встановлювали. У новобудовах подібне обладнання зазвичай монтують ще під час будівництва.

Формально відповідальність за виконання вимог несе управитель будинку. Однак витрати на нове обладнання, а також можливі штрафи, можуть зрештою лягти на мешканців.

Кому замінювати лічильник не обов'язково

Водночас передбачені винятки. Лічильники можна не замінювати, якщо їх технічно неможливо встановити або якщо модернізація є економічно невигідною. Але це потрібно підтвердити документально.

Очікується, що дистанційний облік зробить нарахування більш прозорими. Проте в деяких будинках уже скаржаться на зростання сум у платіжках — інколи через технічні збої. Якщо система працює некоректно, оплату можуть нараховувати за середніми показниками минулих періодів, що не завжди вигідно для мешканців.

