Новые правила в Польше — за что будут штрафовать на 10 тыс. злотых

До конца 2026 года владельцы и управляющие многоквартирных домов в Польше должны заменить счетчики тепла и воды. Если этого не сделать, предусмотрен большой штраф.

О том, сколько времени дали на замену счетчиков в Польше и какой штраф грозит тем, кто этого не сделает, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на информационный портал "inPoland".

Кого в Польше будут штрафовать за "неправильный" счетчик

Новые требования касаются жилищных кооперативов и объединений совладельцев по всей стране. С 1 января 2027 года начисление за отопление и горячую воду будет осуществляться без посещения квартир контролерами — данные будут считываться автоматически.

Изменения внесены в Закон об энергоэффективности, чтобы согласовать польское законодательство с нормами ЕС. Старые счетчики должны заменить на современные приборы с радиомодулями или передатчиками, которые позволяют отправлять показатели дистанционно. Если этого не сделать, предусмотрен штраф до 10 тысяч злотых.

Больше всего проблем ожидают в старых домах, где такие системы ранее не устанавливали. В новостройках подобное оборудование обычно монтируют еще во время строительства.

Формально ответственность за выполнение требований несет управляющий дома. Однако расходы на новое оборудование, а также возможные штрафы, могут в конечном итоге лечь на жильцов.

Кому заменять счетчик не обязательно

В то же время предусмотрены исключения. Счетчики можно не заменять, если их технически невозможно установить или если модернизация является экономически невыгодной. Но это нужно подтвердить документально.

Ожидается, что дистанционный учет сделает начисления более прозрачными. Однако в некоторых домах уже жалуются на рост сумм в платежках — иногда из-за технических сбоев. Если система работает некорректно, оплату могут начислять по средним показателям прошлых периодов, что не всегда выгодно для жителей.

