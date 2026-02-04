Видео
Главная Экономика Наличные на границе с Польшей могут стать причиной беды — что нужно знать

Наличные на границе с Польшей могут стать причиной беды — что нужно знать

Ua ru
Дата публикации 4 февраля 2026 19:10
Пересечение границы Польши с наличными — почему украинцев могут не пропустить в 2026
Пункт пропуска на границе. Фото: ГПСУ/Facebook

Планируя выезд за границу, украинцы должны знать правила пересечения границы с наличными. Не всех граждан могут пропустить в Польшу ввиду финансовых проблем. Эти вопросы следует решить заранее, иначе проезд будет закрыт.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, кого из украинцев могут не пустить в Польшу из-за денег.

Читайте также:

Минимальная сумма для въезда в Польшу

Одна из потенциальных проблем касается подтверждения собственной платежеспособности. Пограничники могут потребовать в иностранца показать наличные, и если сумма будет меньше минимально установленной, въезд в Польшу запретят.

И неважно, что путешественник держит деньги на банковских карточках — роль играют именно бумажные купюры (кроме случая наличия официальной выписки из банка о балансе на счете). Минимальная сумма для пересечения границы указана на правительственном портале Республики Польша:

  • 300 злотых — для поездки продолжительностью до 4 дней;
  • 75 злотых на каждый день — для поездки продолжительностью более 4 дней.

Плюс необходимо иметь наличные на возвращение домой в случае отсутствия обратного билета (на автобус или поезд). От украинцев требуют лишь 200 злотых, а от граждан других государств-членов ЕС, которые не граничат с Польшей — 500 злотых.

Декларирование наличных на границе

Другая причина отказа связана уже с максимальной суммой валютных ценностей, которую разрешено вывозить из Украины. Если человек планирует пересечь польскую границу с наличными объемом более 10 000 евро в эквиваленте, то сначала должен задекларировать ее, после чего подтвердить источники происхождения.

"Без письменного декларирования таможенному органу физические лица могут перемещать через таможенную границу Украины наличную валюту и банковские металлы в сумме/стоимостью, не превышающей 10 000 евро", — говорится на официальном сайте ГТСУ.

За уклонение от декларирования грозит не только штрафная санкция в размере 20% избыточной суммы, но и запрет выезда. То есть пересечь границу с крупной суммой не удастся. Других ограничений на вывоз валюты из Украины законом не установлено.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, февраль принес украинцам в Польше некоторые изменения. В частности для получения выплат по программе "800+" необходимо повторно подать заявку, указав информацию о профессиональной деятельности.

Также мы писали, что в Польше с 1 января 2026 года минимальная зарплата выросла до 4 806 злотых брутто. Работники получают около 3 606 злотых "на руки" после вычета обязательных налогов и сборов.

Польша граница наличка украинцы в Польше выезд за границу
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
