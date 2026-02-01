Изменения для украинцев в Польше — к чему готовиться в феврале 2026 года

Украинцы на границе. Фото: Unsplash

Февраль 2026 года принесет украинцам в Польше несколько важных изменений. Они будут касаться аренды жилья и финансовых выплат. Зато размер минимальной зарплаты останется на текущем уровне.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что ждет украинцев в Польше по состоянию на февраль.

Минимальная зарплата в Польше

С 1 января 2026 года в Польше повысились социальные стандарты — минимальная зарплата выросла с 4 666 злотых до 4 806 злотых брутто в месяц. Это сумма с учетом обязательных налогов и сборов, а после их уплаты сотрудники получат "на руки" около 3 500 злотых. В почасовом размере зафиксирована ставка 31,40 злотых брутто.

Украинцам за рубежом стоит знать, что сумма 4 806 злотых — это минимальная финансовая гарантия при полной занятости. Если человек работает по индивидуальному графику, то размер денежного обеспечения считается пропорционально. Работодатель не имеет права платить меньше установленного уровня.

Новые правила выплаты пособия 800+

Для украинцев со статусом беженца изменятся условия назначения финансовых выплат по государственной программе "800+". Ориентировочно 150 000 человек придется повторно подать заявку в феврале 2026 года, указав информацию о профессиональной деятельности.

По данным специализированного портала PAP, последняя поправка к спецзакону о поддержке граждан Украины предусматривала отмену помощи в случае отсутствия официальной работы или иного вида трудоустройства. С 1 февраля нужно обновить сведения в ZUS, в частности:

указать номер PESEL заявителя и ребенка;

предоставить информацию о пересечении границы;

подтвердить законность пребывания в Польше;

доказать выполнение условия о профессиональной активности и посещение ребенком местного образовательного учреждения.

Экономически активным человек признается, если работает по трудовому договору или контракту, ведет предпринимательскую деятельность, получает спортивную/научную стипендию и тому подобное. Условие относительно трудоустройства не распространяется на родителей детей с инвалидностью и граждан Польши.

"ZUS может отказать в выплате помощи 800+, если возникнут сомнения относительно проживания человека в Польше, профессиональной деятельности родителей или соблюдения ребенком обязательного образования", — подчеркнула заместитель директора Департамента помощи семьям Ева Крисевич.

Изменения для арендодателей

В Польше ввели Национальную систему регистрации налогоплательщиков (KSeF), в связи с чем заработают новые правила для частных арендодателей. Согласно данным портала inPoland, с февраля 2026 года от владельца жилья могут требовать:

идентификационный налоговый номер (NIP);

электронное выставление счетов.

Ведь арендодатели являются плательщиками VAT — налога на добавленную стоимость. По состоянию на январь это не накладывает на владельцев квартир и домов никаких обязательств, но после внедрения KSeF ситуация изменится.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, за въезд в Польшу скоро придется платить 20 евро. Это стандартный размер взноса за разрешение на поездку в рамках системы ETIAS, которую планируют ввести в Европейском союзе в конце 2026 года.

Также мы писали, что средний класс обычно определяют по доходам домохозяйства. В Польше по состоянию на 2025 год к среднему классу относили доходы примерно от 4,7 до 12 тыс. злотых в месяц.