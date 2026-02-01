Зміни для українців у Польщі — до чого готуватися в лютому 2026 року

Українці на кордоні. Фото: Unsplash

Лютий 2026 року принесе українцям у Польщі кілька важливих змін. Вони будуть стосуватися оренди житла і фінансових виплат. Натомість розмір мінімальної зарплати залишиться на поточному рівні.

Мінімальна зарплата в Польщі

З 1 січня 2026 року в Польщі підвищилися соціальні стандарти — мінімальна зарплата виросла з 4 666 злотих до 4 806 злотих брутто на місяць. Це сума з урахуванням обов’язкових податків і зборів, а після їх сплати працівники отримають "на руки" близько 3 500 злотих. У погодинному розмірі зафіксована ставка 31,40 злотих брутто.

Українцям за кордоном варто знати, що сума 4 806 злотих — це мінімальна фінансова гарантія при повній зайнятості. Якщо людина працює за індивідуальним графіком, то розмір грошового забезпечення рахується пропорційно. Роботодавець не має права платити менше за встановлений рівень.

Нові правила виплати допомоги 800+

Для українців зі статусом біженця зміняться умови призначення фінансових виплат за державною програмою "800+". Орієнтовно 150 000 осіб доведеться повторно подати заявку в лютому 2026 року, вказавши інформацію про професійну діяльність.

За даними спеціалізованого порталу PAP, остання поправка до спецзакону про підтримку громадян України передбачала скасування допомоги в разі відсутності офіційної роботи чи іншого виду працевлаштування. З 1 лютого потрібно оновити відомості в ZUS, зокрема:

вказати номер PESEL заявника і дитини;

надати інформацію про перетин кордону;

підтвердити законність перебування в Польщі;

довести виконання умови про професійну активність і відвідування дитиною місцевого освітнього закладу.

Економічно активною людина визнається, якщо працює за трудовим договором або контрактом, веде підприємницьку діяльність, отримує спортивну/наукову стипендію тощо. Умова стосовно працевлаштування не поширюється на батьків дітей з інвалідністю та громадян Польщі.

"ZUS може відмовити у виплаті допомоги 800+, якщо виникнуть сумніви щодо проживання особи в Польщі, професійної діяльності батьків або дотримання дитиною обов'язкової освіти", — підкреслила заступниця директора Департаменту допомоги сім'ям Ева Крисевич.

Зміни для орендодавців

У Польщі запровадили Національну систему реєстрації платників податків (KSeF), у зв’язку з чим запрацюють нові правила для приватних орендодавців. Згідно з даними порталу inPoland, з лютого 2026 року від власника житла можуть вимагати:

ідентифікаційний податковий номер (NIP);

електронне виставлення рахунків.

Адже орендодавці є платниками VAT — податку на додану вартість. Станом на січень це не накладає на власників квартир і будинків жодних зобов’язань, але після впровадження KSeF ситуація зміниться.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, за в’їзд у Польщу скоро доведеться платити 20 євро. Це стандартний розмір внеску за дозвіл на поїздку в межах системи ETIAS, яку планують запровадити в Європейському союзі наприкінці 2026 року.

Також ми писали, що середній клас зазвичай визначають за доходами домогосподарства. У Польщі станом на 2025 рік до середнього класу відносили доходи приблизно від 4,7 до 12 тис. злотих на місяць.