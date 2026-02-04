Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Готівка на кордоні з Польщею може стати причиною біди — що треба знати

Готівка на кордоні з Польщею може стати причиною біди — що треба знати

Ua ru
Дата публікації: 4 лютого 2026 19:10
Перетин кордону Польщі з готівкою — чому українців можуть не пропустити у 2026
Пункт пропуску на кордоні. Фото: ДПСУ/Facebook

Плануючи виїзд за кордон, українці повинні знати правила перетину кордону з готівкою. Не всіх громадян можуть пропустити в Польщу з огляду на фінансові проблеми. Ці питання слід вирішити заздалегідь, інакше проїзд буде закрито.

Сайт Новини.LIVE розповідає, кого з українців можуть не пустити в Польщу через гроші.

Реклама
Читайте також:

Мінімальна сума для в'їзду

Одна з потенційних проблем стосується підтвердження власної платоспроможності. Прикордонники можуть вимагати в іноземця показати готівку, і якщо сума буде меншою від мінімально встановленої, в'їзд у Польщу заборонять.

І неважливо, що мандрівник тримає гроші на банківських картках — роль відіграють саме паперові купюри (окрім випадку наявності офіційної виписки з банку про баланс на рахунку). Мінімальна сума для перетину кордону зазначена на урядовому порталі Республіки Польща:

  • 300 злотих — для поїздки тривалістю до 4 днів;
  • 75 злотих на кожен день — для поїздки тривалістю більше 4 днів.

Плюс необхідно мати готівку на повернення додому в разі відсутності зворотного квитка (на автобус чи поїзд). Від українців вимагають лише 200 злотих, а від громадян інших держав-членів ЄС, які не межують з Польщею — 500 злотих.

Декларування готівки на кордоні

Інша причина відмови пов’язана вже з максимальною сумою валютних цінностей, яку дозволено вивозити з України. Якщо людина планує перетнути польський кордон із готівкою обсягом понад 10 000 євро в еквіваленті, то спочатку повинна задекларувати її, після чого підтвердити джерела походження.

"Без письмового декларування митному органу фізичні особи можуть переміщувати через митний кордон України готівкову валюту і банківські метали в сумі/вартістю, що не перевищує 10 000 євро", — йдеться на офіційному сайті ДМСУ.

За ухилення від декларування загрожує не тільки штрафна санкція у розмірі 20% надлишкової суми, але й заборона виїзду. Тобто перетнути кордон із великою сумою не вдасться. Інших обмежень на вивезення валюти з України законом не встановлено.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, лютий приніс українцям у Польщі деякі зміни. Зокрема для отримання виплат за програмою "800+" необхідно повторно подати заявку, вказавши інформацію про професійну діяльність.

Також ми писали, що в Польщі з 1 січня 2026 року мінімальна зарплата зросла до 4 806 злотих брутто. Працівники отримують близько 3 606 злотих "на руки" після вирахування обов’язкових податків і зборів.

Польща кордон готівка українці в Польщі виїзд за кордон
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації