Перетин кордону Польщі з готівкою — чому українців можуть не пропустити у 2026

Пункт пропуску на кордоні.

Плануючи виїзд за кордон, українці повинні знати правила перетину кордону з готівкою. Не всіх громадян можуть пропустити в Польщу з огляду на фінансові проблеми. Ці питання слід вирішити заздалегідь, інакше проїзд буде закрито.

Сайт Новини.LIVE розповідає, кого з українців можуть не пустити в Польщу через гроші.

Мінімальна сума для в'їзду

Одна з потенційних проблем стосується підтвердження власної платоспроможності. Прикордонники можуть вимагати в іноземця показати готівку, і якщо сума буде меншою від мінімально встановленої, в'їзд у Польщу заборонять.

І неважливо, що мандрівник тримає гроші на банківських картках — роль відіграють саме паперові купюри (окрім випадку наявності офіційної виписки з банку про баланс на рахунку). Мінімальна сума для перетину кордону зазначена на урядовому порталі Республіки Польща:

300 злотих — для поїздки тривалістю до 4 днів;

75 злотих на кожен день — для поїздки тривалістю більше 4 днів.

Плюс необхідно мати готівку на повернення додому в разі відсутності зворотного квитка (на автобус чи поїзд). Від українців вимагають лише 200 злотих, а від громадян інших держав-членів ЄС, які не межують з Польщею — 500 злотих.

Декларування готівки на кордоні

Інша причина відмови пов’язана вже з максимальною сумою валютних цінностей, яку дозволено вивозити з України. Якщо людина планує перетнути польський кордон із готівкою обсягом понад 10 000 євро в еквіваленті, то спочатку повинна задекларувати її, після чого підтвердити джерела походження.

"Без письмового декларування митному органу фізичні особи можуть переміщувати через митний кордон України готівкову валюту і банківські метали в сумі/вартістю, що не перевищує 10 000 євро", — йдеться на офіційному сайті ДМСУ.

За ухилення від декларування загрожує не тільки штрафна санкція у розмірі 20% надлишкової суми, але й заборона виїзду. Тобто перетнути кордон із великою сумою не вдасться. Інших обмежень на вивезення валюти з України законом не встановлено.

Що ще варто знати українцям

