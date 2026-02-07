Видео
Україна
Видео

Более 22 тыс. грн — как украинцам получать такую пенсию в Польше

Ua ru
Дата публикации 7 февраля 2026 06:35
Минимальная пенсия в Польше в 2026 году — сумма и условия получения для украинцев
Пожилой мужчина просматривает документы. Фото: Pexels

Минимальная пенсия в Польше значительно выше, чем в Украине, но не все граждане могут ее получить. Чтобы в 2026 году претендовать на выплаты от польского фонда социального страхования (ZUS), украинцам нужно выполнить несколько условий.

О том, какую минимальную пенсию получают пожилые люди в Польше в 2026 году и могут ли претендовать на эти выплаты украинцы, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE с отсылкой на информационный портал "inPoland".

Читайте также:

Размер минимальной пенсии в Польше в 2026 году

По состоянию на январь 2026 года минимальная пенсия в Польше составляет 1 878,91 злотых (почти 22,7 тыс. грн). Для сравнения, в Украине минимальная пенсия - 2 595 гривен, что примерно равно 215 злотых.

Из-за такой разницы многие украинцы пожилого возраста интересуются польской системой пенсионного обеспечения. Однако, чтобы получать выплаты в Польше нашим гражданам нужно выполнить несколько важных условий:

  1. Достичь пенсионного возраста: женщины — 60 лет, мужчины — 65 лет.
  2. Иметь необходимый страховой стаж: женщины — не менее 20 лет, мужчины — 25 лет.
  3. Официально отработать в Польше не менее месяца и уплатить хотя бы один пенсионный взнос.

Финансирование доплат украинским пенсионерам в Польше постоянно растет. В 2020 году расходы составили 221,8 тыс. злотых, в 2024 году — 865,2 тыс. злотых, а только за январь-октябрь 2025 года сумма выплат достигла 1,266 млн злотых. Это показывает, что все больше украинских пенсионеров пользуются польской пенсионной системой.

Что стоит учитывать украинцам, которые получают пенсию в Польше

Доплата предоставляется только тем, кто реально живет в Польше. Вернувшись в Украину, пенсионер теряет право на выплаты. Фонд ZUS контролирует место жительства и может требовать возврата излишне уплаченных средств.

Ранее мы писали, что отдельные украинцы имеют право на повышение пенсии. В частности, доплаты начисляют тем, кто живет в тяжелых природных и географических условиях.

Также мы рассказывали, что с 1 марта 2026 года в Украине повысят минимальные пенсии для семей погибших и пропавших без вести военных. Сумма выплаты вырастет с 7 800 до минимум 12 810 гривен на одного человека.

Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
