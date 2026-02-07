Мінімальна пенсія в Польщі у 2026 році — сума та умови отримання для українців

Чоловік похилого віку переглядає документи. Фото: Pexels

Мінімальна пенсія в Польщі значно вища, ніж в Україні, але не всі громадяни можуть її отримати. Щоб у 2026 році претендувати на виплати від польського фонду соціального страхування (ZUS), українцям потрібно виконати кілька умов.

Про те, яку мінімальну пенсію отримують люди похилого віку в Польщі у 2026 році та чи можуть претендувати на ці виплати українці, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на інформаційний портал "inPoland".

Розмір мінімальної пенсії в Польщі у 2026 році

Станом на січень 2026 року мінімальна пенсія в Польщі становить 1 878,91 злотих (майже 22,7 тис. грн). Для порівняння, в Україні мінімальна пенсія — 2 595 гривень, що приблизно дорівнює 215 злотих.

Через таку різницю багато українців похилого віку цікавляться польською системою пенсійного забезпечення. Однак, щоб отримувати виплати в Польщі нашим громадянам потрібно виконати кілька важливих умов:

Досягти пенсійного віку: жінки — 60 років, чоловіки — 65 років. Мати необхідний страховий стаж: жінки — щонайменше 20 років, чоловіки — 25 років. Офіційно відпрацювати в Польщі щонайменше місяць та сплатити хоча б один пенсійний внесок.

Фінансування доплат українським пенсіонерам у Польщі постійно зростає. У 2020 році витрати становили 221,8 тис. злотих, у 2024 році — 865,2 тис. злотих, а лише за січень-жовтень 2025 року сума виплат досягла 1,266 млн злотих. Це показує, що все більше українських пенсіонерів користуються польською пенсійною системою.

Що варто враховувати українцям, які отримують пенсію в Польщі

Доплата надається тільки тим, хто реально живе в Польщі. Повернувшись в Україну, пенсіонер втрачає право на виплати. Фонд ZUS контролює місце проживання та може вимагати повернення надміру сплачених коштів.

