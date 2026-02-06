Доплата за складні умови проживання — у кого пенсія збільшиться на 20% у 2026 році

Пенсіонерка отримує гроші. Фото: УНІАН

Деякі українці похилого віку можуть отримувати різноманітні надбавки до пенсії. Одна з таких доплат передбачена для громадян, які проживають у складних географічних умовах.

Про те, яку доплату до пенсії можуть отримати українці за проживання у гірській місцевості у 2026 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на другу частину 6 статті закону "Про статус гірських населених пунктів".

Реклама

Читайте також:

Хто має право на доплату до пенсії у 2026 році

Громадяни України, які постійно проживають у гірській місцевості Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської областей та Буковини, мають право на додаткову доплату до пенсії у розмірі 20%.

Доплати призначаються, щоб частково компенсувати підвищені витрати та труднощі, з якими щоденно стикаються мешканці високогірних територій. У таких регіонах значно ускладнений доступ до:

магазинів;

медичних закладів;

державних установ;

навчальних закладів.

Також існують проблеми з транспортним сполученням, особливо у зимовий період. Саме тому держава передбачила додаткову підтримку для пенсіонерів, які проживають у таких умовах.

Яку доплату до пенсії можна отримати у 2026 році

Доплата надається пенсіонерам, які фактично проживають у гірському населеному пункті не менше шести місяців безперервно, не отримують пенсію в іншому місці та не перебували за кордоном понад 60 днів. Винятком є поїздки з метою лікування, навчання або службових відряджень.

За умови виконання всіх вимог розмір пенсії збільшується на 20% автоматично. Наприклад, якщо базова пенсія становить 6 000 гривень, то з урахуванням надбавки щомісячна виплата зростає до 7 200 гривень.

Як оформити гірські доплати у 2026 році

Для призначення надбавки пенсіонеру необхідно звернутися до територіального органу Пенсійного фонду України за місцем проживання та подати відповідний пакет документів.

Зокрема, потрібно надати довідку, що підтверджує проживання у гірському населеному пункті. Така довідка видається органами місцевого самоврядування або у Центрі надання адміністративних послуг (ЦНАП). Крім цього, необхідно подати:

пенсійне посвідчення;

паспорт громадянина України;

реєстраційний номер облікової картки платника податків.

Перед поданням заяви пенсіонерам радять перевірити, чи включений їхній населений пункт до офіційного переліку гірських населених пунктів.

Згідно з постановою Кабінету міністрів України №793, у разі якщо людина мала право на гірську доплату раніше, але не зверталася за її оформленням, виплату буде призначено з моменту виникнення такого права, однак не раніше ніж з 1 січня 2025 року.

Раніше ми писали, що українці з державними нагородами, почесними званнями чи іншими відзнаками мають право на доплату до пенсії. Розмір такої надбавки коливається від кількох сотень до тисяч гривень.

Також ми розповідали, що пенсійні виплати деяких громадян можуть зменшуватися. Наприклад, якщо людина повністю утримується за кошти держави, їй не виплачують повну пенсію.