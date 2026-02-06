Видео
Україна
Видео

Пенсия может быть больше на 20% — для кого предусмотрены доплаты в 2026

Пенсия может быть больше на 20% — для кого предусмотрены доплаты в 2026

Ua ru
Дата публикации 6 февраля 2026 05:45
Доплата за сложные условия проживания — у кого пенсия увеличится на 20% в 2026 году
Пенсионерка получает деньги. Фото: УНИАН

Некоторые украинцы пожилого возраста могут получать разнообразные надбавки к пенсии. Одна из таких доплат предусмотрена для граждан, проживающих в сложных географических условиях.

О том, какую доплату к пенсии могут получить украинцы за проживание в горной местности в 2026 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на вторую часть 6 статьи закона "О статусе горных населенных пунктов".

Кто имеет право на доплату к пенсии в 2026 году

Граждане Украины, которые постоянно проживают в горной местности Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской областей и Буковины, имеют право на дополнительную доплату к пенсии в размере 20%.

Доплаты назначаются, чтобы частично компенсировать повышенные расходы и трудности, с которыми ежедневно сталкиваются жители высокогорных территорий. В таких регионах значительно затруднен доступ к:

  • магазинам;
  • медицинским учреждениям;
  • государственным учреждениям;
  • учебным заведениям.

Также существуют проблемы с транспортным сообщением, особенно в зимний период. Именно поэтому государство предусмотрело дополнительную поддержку для пенсионеров, проживающих в таких условиях.

Какую доплату к пенсии можно получить в 2026 году

Доплата предоставляется пенсионерам, которые фактически проживают в горном населенном пункте не менее шести месяцев непрерывно, не получают пенсию в другом месте и не находились за границей более 60 дней. Исключением являются поездки с целью лечения, обучения или служебных командировок.

При условии выполнения всех требований размер пенсии увеличивается на 20% автоматически. Например, если базовая пенсия составляет 6 000 гривен, то с учетом надбавки ежемесячная выплата возрастает до 7 200 гривен.

Как оформить горные доплаты в 2026 году

Для назначения надбавки пенсионеру необходимо обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда Украины по месту жительства и подать соответствующий пакет документов.

В частности, нужно предоставить справку, подтверждающую проживание в горном населенном пункте. Такая справка выдается органами местного самоуправления или в Центре предоставления административных услуг (ЦПАУ). Кроме этого, необходимо подать:

  • пенсионное удостоверение;
  • паспорт гражданина Украины;
  • регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика.

Перед подачей заявления пенсионерам советуют проверить, включен ли их населенный пункт в официальный перечень горных населенных пунктов.

Согласно постановлению Кабинета министров Украины №793, в случае если человек имел право на горную доплату ранее, но не обращался за ее оформлением, выплату будет назначена с момента возникновения такого права, однако не ранее чем с 1 января 2025 года.

Ранее мы писали, что украинцы с государственными наградами, почетными званиями или другими отличиями имеют право на доплату к пенсии. Размер такой надбавки колеблется от нескольких сотен до тысяч гривен.

Также мы рассказывали, что пенсионные выплаты некоторых граждан могут уменьшаться. Например, если человек полностью содержится за счет государства, ему не выплачивают полную пенсию.

Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
