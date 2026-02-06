Доплата за сложные условия проживания — у кого пенсия увеличится на 20% в 2026 году

Пенсионерка получает деньги. Фото: УНИАН

Некоторые украинцы пожилого возраста могут получать разнообразные надбавки к пенсии. Одна из таких доплат предусмотрена для граждан, проживающих в сложных географических условиях.

О том, какую доплату к пенсии могут получить украинцы за проживание в горной местности в 2026 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на вторую часть 6 статьи закона "О статусе горных населенных пунктов".

Кто имеет право на доплату к пенсии в 2026 году

Граждане Украины, которые постоянно проживают в горной местности Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской областей и Буковины, имеют право на дополнительную доплату к пенсии в размере 20%.

Доплаты назначаются, чтобы частично компенсировать повышенные расходы и трудности, с которыми ежедневно сталкиваются жители высокогорных территорий. В таких регионах значительно затруднен доступ к:

магазинам;

медицинским учреждениям;

государственным учреждениям;

учебным заведениям.

Также существуют проблемы с транспортным сообщением, особенно в зимний период. Именно поэтому государство предусмотрело дополнительную поддержку для пенсионеров, проживающих в таких условиях.

Какую доплату к пенсии можно получить в 2026 году

Доплата предоставляется пенсионерам, которые фактически проживают в горном населенном пункте не менее шести месяцев непрерывно, не получают пенсию в другом месте и не находились за границей более 60 дней. Исключением являются поездки с целью лечения, обучения или служебных командировок.

При условии выполнения всех требований размер пенсии увеличивается на 20% автоматически. Например, если базовая пенсия составляет 6 000 гривен, то с учетом надбавки ежемесячная выплата возрастает до 7 200 гривен.

Как оформить горные доплаты в 2026 году

Для назначения надбавки пенсионеру необходимо обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда Украины по месту жительства и подать соответствующий пакет документов.

В частности, нужно предоставить справку, подтверждающую проживание в горном населенном пункте. Такая справка выдается органами местного самоуправления или в Центре предоставления административных услуг (ЦПАУ). Кроме этого, необходимо подать:

пенсионное удостоверение;

паспорт гражданина Украины;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика.

Перед подачей заявления пенсионерам советуют проверить, включен ли их населенный пункт в официальный перечень горных населенных пунктов.

Согласно постановлению Кабинета министров Украины №793, в случае если человек имел право на горную доплату ранее, но не обращался за ее оформлением, выплату будет назначена с момента возникновения такого права, однако не ранее чем с 1 января 2025 года.

