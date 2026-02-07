Видео
Скидки в транспорте Польши — для кого предусмотрены льготы в 2026 году

Скидки в транспорте Польши — для кого предусмотрены льготы в 2026 году

Ua ru
Дата публикации 7 февраля 2026 15:10
Транспорт в Польше — кто может ездить бесплатно или со скидкой в 2026 году
Трамвай в Польше. Фото: Pexels

В Польше хорошо налажен общественный транспорт: автобусы, трамваи, метро, троллейбусы и поезда. Они курсируют по точному расписанию, а для всех видов городского транспорта действует одна система билетов. Большинство пассажиров оплачивает проезд, но есть и льготные категории граждан.

О том, кто имеет право на льготный проезд в общественном транспорте в Польше в 2026 году, отмечается на сайте Warszawski Transport Publiczny.

Кто может ездить в транспорте бесплатно или со скидкой

В Польше предусмотрены льготы для различных категорий пассажиров. Бесплатно могут ездить:

  1. Люди от 70 лет и старше.
  2. Дети до 7 лет (до 30 сентября года, когда им исполняется 7).
  3. Ученики польских школ с ученической карточкой или персонализированной транспортной картой POP.

Для некоторых категорий пассажиров действует скидка 50%. К ним относятся:

  • дети до 17 лет при наличии документа с фотографией;
  • молодежь от 17 до 21 года с действительным ученическим или студенческим билетом;
  • студенты иностранных университетов до 26 лет с международным студенческим удостоверением.

Кто имеет скидки на железнодорожные билеты в 2026 году

На железной дороге тоже предусмотрены скидки и бесплатный проезд для некоторых категорий граждан. На сайте одного из крупнейших железнодорожных операторов Польши "intercity.pl" отмечается, что льготы в поездах имеют:

  1. Незрячие, которые не являются недееспособными — 37% скидки.
  2. Студенты до 26 лет и аспиранты до 35 лет — 51% скидки.
  3. Владельцы Карты поляка или Карты большой семьи — 37% скидки.
  4. Дети до 4 лет — бесплатно (необходимо иметь документ о возрасте).
  5. Недееспособные лица (кроме незрячих) — 37% или 49% в зависимости от поезда.
  6. Незрячие, признанные недееспособными — 51% или 91% в зависимости от типа поезда.
  7. Гражданские незрячие, пострадавшие от войны и признанные нетрудоспособными — 37% скидки.
  8. Пенсионеры и их мужья или жены, которые получают социальную помощь на семью — 37% дважды в год.
  9. Лица с инвалидностью до 24 лет, студенты с инвалидностью до 26 лет, а также их родители или опекуны — 78% скидки.
  10. Гражданские незрячие, пострадавшие от войны и признанные недееспособными (нуждаются в постоянном уходе) — 78% скидки.
  11. Воспитатели детских садов и учителя начальных и средних школ — 33% скидки (не распространяется на поезда TLK, IC, EIC, EIP).
  12. Дети от 4 лет и ученики начальных и средних школ до 24 лет — 37% скидки при наличии школьного билета и документа, подтверждающего возраст.
  13. Опекуны или сопровождающие недееспособных, или незрячих лиц — 95% скидки (опекун должен быть совершеннолетним, сопровождающий незрячего — от 13 лет).

Если человек имеет право на несколько льгот, он может выбрать, какую применить, а его опекун получает льготу в соответствии с законом. Например, студент с инвалидностью до 26 лет получает 51% скидки, а его опекун — 95%. Ребенок с инвалидностью до 4 лет едет бесплатно, а опекун — со скидкой 78%.

Ранее мы писали, что ежедневно миллионы украинцев пользуются общественным транспортом. Большинство платит за проезд, но некоторые граждане могут ездить бесплатно.

Также мы рассказывали, что в 2026 году определенные категории украинцев имеют право на бесплатный проезд. Несмотря на это, иногда водители отказывают пассажиру, говоря, что льготные места уже заняты.

Польша транспорт льготы украинцы в Польше проезд
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
