Транспорт в Польше — кто может ездить бесплатно или со скидкой в 2026 году

В Польше хорошо налажен общественный транспорт: автобусы, трамваи, метро, троллейбусы и поезда. Они курсируют по точному расписанию, а для всех видов городского транспорта действует одна система билетов. Большинство пассажиров оплачивает проезд, но есть и льготные категории граждан.

О том, кто имеет право на льготный проезд в общественном транспорте в Польше в 2026 году, отмечается на сайте Warszawski Transport Publiczny.

Кто может ездить в транспорте бесплатно или со скидкой

В Польше предусмотрены льготы для различных категорий пассажиров. Бесплатно могут ездить:

Люди от 70 лет и старше. Дети до 7 лет (до 30 сентября года, когда им исполняется 7). Ученики польских школ с ученической карточкой или персонализированной транспортной картой POP.

Для некоторых категорий пассажиров действует скидка 50%. К ним относятся:

дети до 17 лет при наличии документа с фотографией;

молодежь от 17 до 21 года с действительным ученическим или студенческим билетом;

студенты иностранных университетов до 26 лет с международным студенческим удостоверением.

Кто имеет скидки на железнодорожные билеты в 2026 году

На железной дороге тоже предусмотрены скидки и бесплатный проезд для некоторых категорий граждан. На сайте одного из крупнейших железнодорожных операторов Польши "intercity.pl" отмечается, что льготы в поездах имеют:

Незрячие, которые не являются недееспособными — 37% скидки. Студенты до 26 лет и аспиранты до 35 лет — 51% скидки. Владельцы Карты поляка или Карты большой семьи — 37% скидки. Дети до 4 лет — бесплатно (необходимо иметь документ о возрасте). Недееспособные лица (кроме незрячих) — 37% или 49% в зависимости от поезда. Незрячие, признанные недееспособными — 51% или 91% в зависимости от типа поезда. Гражданские незрячие, пострадавшие от войны и признанные нетрудоспособными — 37% скидки. Пенсионеры и их мужья или жены, которые получают социальную помощь на семью — 37% дважды в год. Лица с инвалидностью до 24 лет, студенты с инвалидностью до 26 лет, а также их родители или опекуны — 78% скидки. Гражданские незрячие, пострадавшие от войны и признанные недееспособными (нуждаются в постоянном уходе) — 78% скидки. Воспитатели детских садов и учителя начальных и средних школ — 33% скидки (не распространяется на поезда TLK, IC, EIC, EIP). Дети от 4 лет и ученики начальных и средних школ до 24 лет — 37% скидки при наличии школьного билета и документа, подтверждающего возраст. Опекуны или сопровождающие недееспособных, или незрячих лиц — 95% скидки (опекун должен быть совершеннолетним, сопровождающий незрячего — от 13 лет).

Если человек имеет право на несколько льгот, он может выбрать, какую применить, а его опекун получает льготу в соответствии с законом. Например, студент с инвалидностью до 26 лет получает 51% скидки, а его опекун — 95%. Ребенок с инвалидностью до 4 лет едет бесплатно, а опекун — со скидкой 78%.

