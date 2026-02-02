Видео
Главная Экономика Не только пенсионеры — кто имеет льготы в транспорте в феврале 2026 года

Не только пенсионеры — кто имеет льготы в транспорте в феврале 2026 года

Ua ru
Дата публикации 2 февраля 2026 10:30
Бесплатный проезд в транспорте — кто входит в список льготников в феврале
Люди на трамвайной остановке. Фото: УНИАН

Ежедневно общественным транспортом пользуются миллионы украинцев. Для большинства граждан проезд платный, но для некоторых категорий населения предусмотрены льготы.

О том, кто из украинцев может бесплатно пользоваться общественным транспортом в феврале 2026 года, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Читайте также:

Кто может бесплатно ездить в общественном транспорте в 2026 году

На сайте Департамента социальной и ветеранской политики отмечается, что право на бесплатный проезд в автобусах, трамваях и троллейбусах имеют:

  • пенсионеры по возрасту;
  • участники боевых действий и приравненные к ним лица;
  • дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки;
  • люди, которые в детстве находились в нацистских концлагерях и гетто;
  • дети из многодетных семей, а также их родители или законные представители;
  • люди с инвалидностью, в частности вследствие войны, и лица, которые их сопровождают;
  • граждане, которые пострадали или подверглись преследованиям во время Революции Достоинства;
  • пострадавшие от аварии на Чернобыльской АЭС и дети с инвалидностью, связанной с ее последствиями;
  • неработающие граждане, которые ухаживают за людьми с инвалидностью или пожилыми людьми;
  • школьники, курсанты и студенты отдельных учебных заведений (для части из них действует скидка 50% на проезд);
  • ветераны военной службы, а также работники ВСУ, МВД, ГСЧС, Нацполиции и других силовых структур.

Стоит отметить, что конкретный перечень льгот может отличаться в зависимости от города. Например, в Киеве право на бесплатный проезд подтверждается с помощью электронной "Карточки киевлянина".

Как воспользоваться льготным проездом в феврале 2026 года

Чтобы ездить бесплатно, пассажир должен иметь при себе документ, подтверждающий право на льготу. Это может быть удостоверение, справка или электронный льготный билет. Документ должен быть действующим и соответствовать категории льготника.

Если пассажир показывает действительный льготный документ, перевозчик не имеет права требовать оплату за проезд. За нарушение этого правила предусмотрены штрафы, а в случае регулярных жалоб водителя могут отстранить от работы.

Ранее мы писали, что метро — это удобный транспорт, но пользоваться им можно только соблюдая правила. Если их нарушить, пассажира могут не допустить к поездке.

Также мы рассказывали, что для путешествия на поезде нужно иметь действующий билет и документ, подтверждающий личность. Однако, в отдельных ситуациях человеку могут отказать в посадке или высадить во время движения поезда.

транспорт льготы проезд социальная защита общественный транспорт
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
