Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Вход закрыт — кого не будут пускать в метро в 2026 году

Вход закрыт — кого не будут пускать в метро в 2026 году

Ua ru
Дата публикации 6 января 2026 16:10
Правила проезда в метро — кого не пустят в подземку в 2026 году
Работница метро возле турникетов. Фото: УНИАН

Киевский метрополитен напоминает, что метро — удобный вид общественного транспорта, но для пользования им существуют четкие правила. Если их не соблюдать, человеку могут отказать в проезде.

О том, почему некоторых украинцев могут не пропустить в метро в 2026 году, об этом рассказывает редакция сайта Новини.LIVE с отсылкой на Правила пользования Киевским метрополитеном.

Реклама
Читайте также:

Кто не сможет зайти в метро в 2026 году

Чтобы проехать в метро, нужно иметь электронный билет, зарегистрированный в системе АСОП. Каждый проход через турникеты оплачивается в соответствии с тарифом, за исключением пассажиров со льготами. Билет с истекшим сроком действия или не на имя владельца не дает права на льготный проезд.

Проход через турникеты осуществляется только после регистрации электронного билета и сигнала световой и звуковой индикации. Однако для некоторых категорий пассажиров есть исключения. Через контрольно-пропускные пункты станций метрополитена могут зайти:

  • пассажиры со льготами;
  • родители с детскими колясками;
  • дети до 7 лет (или через турникеты на руках у родителей);
  • люди с нарушением зрения (включая собак-поводырей);
  • люди с инвалидностью, которые пользуются колесными креслами, костылями или тростями.

С каким багажом пассажира не пустят в метро в 2026 году

Некоторые вещи запрещено перевозить в метро. Это касается таких предметов:

  • контейнеры и клетки более 120 см в сумме измерений;
  • рулоны диаметром более 15 см и длиной более 170 см;
  • животные (кроме собак-поводырей), птицы без специальных контейнеров;
  • длинные предметы (деревья, садовые инструменты, рыболовные снасти) более 220 см;
  • грузы, суммарные размеры которых (длина + ширина + высота) превышают 200 см;
  • пожароопасные, взрывчатые, ядовитые, наркотические, едкие вещества, газовые или кислородные баллоны;
  • багаж на тележках, кроме чемоданов, сумок на колесах и сумок-тележек до 200 см по сумме трех измерений;
  • вещи без средств удержания или такие, которые могут испачкать или травмировать пассажиров, или повредить оборудование метро.

Велосипеды и другой спортивный инвентарь длиной более 120 см можно перевозить только разобранными или в чехлах.

Ранее мы писали, что в 2026 году некоторые категории людей могут бесплатно ездить в метро. Чтобы воспользоваться льготой, нужно иметь специальное удостоверение или "Карточку киевлянина".

Также мы рассказывали, что согласно украинскому законодательству, определенные группы граждан имеют право на бесплатный проезд в общественном транспорте. Однако иногда водители утверждают, что все льготные места уже заняты, и отказывают в посадке.

метро транспорт пасажири проезд общественный транспорт
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации