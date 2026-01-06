Правила проезда в метро — кого не пустят в подземку в 2026 году

Работница метро возле турникетов. Фото: УНИАН

Киевский метрополитен напоминает, что метро — удобный вид общественного транспорта, но для пользования им существуют четкие правила. Если их не соблюдать, человеку могут отказать в проезде.

О том, почему некоторых украинцев могут не пропустить в метро в 2026 году, об этом рассказывает редакция сайта Новини.LIVE с отсылкой на Правила пользования Киевским метрополитеном.

Кто не сможет зайти в метро в 2026 году

Чтобы проехать в метро, нужно иметь электронный билет, зарегистрированный в системе АСОП. Каждый проход через турникеты оплачивается в соответствии с тарифом, за исключением пассажиров со льготами. Билет с истекшим сроком действия или не на имя владельца не дает права на льготный проезд.

Проход через турникеты осуществляется только после регистрации электронного билета и сигнала световой и звуковой индикации. Однако для некоторых категорий пассажиров есть исключения. Через контрольно-пропускные пункты станций метрополитена могут зайти:

пассажиры со льготами;

родители с детскими колясками;

дети до 7 лет (или через турникеты на руках у родителей);

люди с нарушением зрения (включая собак-поводырей);

люди с инвалидностью, которые пользуются колесными креслами, костылями или тростями.

С каким багажом пассажира не пустят в метро в 2026 году

Некоторые вещи запрещено перевозить в метро. Это касается таких предметов:

контейнеры и клетки более 120 см в сумме измерений;

рулоны диаметром более 15 см и длиной более 170 см;

животные (кроме собак-поводырей), птицы без специальных контейнеров;

длинные предметы (деревья, садовые инструменты, рыболовные снасти) более 220 см;

грузы, суммарные размеры которых (длина + ширина + высота) превышают 200 см;

пожароопасные, взрывчатые, ядовитые, наркотические, едкие вещества, газовые или кислородные баллоны;

багаж на тележках, кроме чемоданов, сумок на колесах и сумок-тележек до 200 см по сумме трех измерений;

вещи без средств удержания или такие, которые могут испачкать или травмировать пассажиров, или повредить оборудование метро.

Велосипеды и другой спортивный инвентарь длиной более 120 см можно перевозить только разобранными или в чехлах.

Ранее мы писали, что в 2026 году некоторые категории людей могут бесплатно ездить в метро. Чтобы воспользоваться льготой, нужно иметь специальное удостоверение или "Карточку киевлянина".

Также мы рассказывали, что согласно украинскому законодательству, определенные группы граждан имеют право на бесплатный проезд в общественном транспорте. Однако иногда водители утверждают, что все льготные места уже заняты, и отказывают в посадке.