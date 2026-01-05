Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Бесплатный проезд в транспорте — могут ли отказать льготнику

Бесплатный проезд в транспорте — могут ли отказать льготнику

Ua ru
Дата публикации 5 января 2026 12:10
Льготы в транспорте в 2026 — что делать, если водитель отказывается везти без денег
Люди садятся в маршрутку. Фото: УНИАН

Согласно законодательству Украины, определенные категории граждан имеют право на бесплатный проезд в общественном транспорте. Однако иногда водители отказывают пассажиру, настаивая на том, что все льготные места уже заняты.

О том, может ли водитель маршрутки отказать в проезде льготнику в 2026 году и что делать в такой ситуации, объяснили специалисты "Безоплатной правовой помощи".

Реклама
Читайте также:

Могут ли отказать в проезде льготнику в 2026 году

Согласно статье 37 Закона Украины "Об автомобильном транспорте", перевозчики, работающие на автобусных маршрутах общего пользования, должны обеспечивать льготный проезд для определенных категорий граждан.

Бесплатный проезд в транспорте — могут ли отказать льготнику - фото 1
Права льготников в транспорте. Фото: Скриншот

Объемы льготных перевозок и условия их проведения определяются соответствующими заказами органов власти, где прописано, как компенсируются расходы перевозчиков. Однако местные органы власти часто не предусматривают достаточно средств на эти нужды, поэтому перевозчики могут самостоятельно устанавливать ограничения.

Что делать в случае отказа

Несмотря на то, что на компенсации перевозчикам не всегда закладывают достаточный бюджет, законодательные льготы не могут быть отменены. Если водитель отказывает льготнику в бесплатном проезде, необходимо:

  1. Выяснить фамилию водителя.
  2. Если возможно, найти свидетелей происшествия.
  3. Записать наименование перевозчика и его контактные данные.
  4. Записать номер автобуса, время поездки, маршрут и сохранить билет.

Если отказ был безосновательным, пассажир может обратиться к:

  1. Укртрансбезопасности.
  2. Полицию по номеру 102.
  3. Транспортный отдел городского совета.
  4. Государственную службу Украины по безопасности на транспорте.

В случае, если водитель отказывается выполнить маршрут без оплаты, вызывайте полицию.

На сколько могут оштрафовать водителя за отказ в проезде

Перевозчики не имеют права отказывать льготным пассажирам, за исключением случаев, предусмотренных законом. Согласно Кодексу Украины об административных правонарушениях, если отказ незаконный, водитель может быть оштрафован на 850 гривен.

Ранее мы писали, что в 2026 году в Украине некоторые граждане имеют право на бесплатный проезд в маршрутках. Эту льготу гарантируют социально уязвимым группам населения.

Также мы рассказывали, что люди, достигшие 60 лет и более, могут пользоваться государственными льготами, в частности бесплатным проездом в транспорте. Однако иногда им все равно приходится платить за билет.

транспорт штраф льготы проезд общественный транспорт
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации