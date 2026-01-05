Льготы в транспорте в 2026 — что делать, если водитель отказывается везти без денег

Люди садятся в маршрутку. Фото: УНИАН

Согласно законодательству Украины, определенные категории граждан имеют право на бесплатный проезд в общественном транспорте. Однако иногда водители отказывают пассажиру, настаивая на том, что все льготные места уже заняты.

О том, может ли водитель маршрутки отказать в проезде льготнику в 2026 году и что делать в такой ситуации, объяснили специалисты "Безоплатной правовой помощи".

Могут ли отказать в проезде льготнику в 2026 году

Согласно статье 37 Закона Украины "Об автомобильном транспорте", перевозчики, работающие на автобусных маршрутах общего пользования, должны обеспечивать льготный проезд для определенных категорий граждан.

Объемы льготных перевозок и условия их проведения определяются соответствующими заказами органов власти, где прописано, как компенсируются расходы перевозчиков. Однако местные органы власти часто не предусматривают достаточно средств на эти нужды, поэтому перевозчики могут самостоятельно устанавливать ограничения.

Что делать в случае отказа

Несмотря на то, что на компенсации перевозчикам не всегда закладывают достаточный бюджет, законодательные льготы не могут быть отменены. Если водитель отказывает льготнику в бесплатном проезде, необходимо:

Выяснить фамилию водителя. Если возможно, найти свидетелей происшествия. Записать наименование перевозчика и его контактные данные. Записать номер автобуса, время поездки, маршрут и сохранить билет.

Если отказ был безосновательным, пассажир может обратиться к:

Укртрансбезопасности. Полицию по номеру 102. Транспортный отдел городского совета. Государственную службу Украины по безопасности на транспорте.

В случае, если водитель отказывается выполнить маршрут без оплаты, вызывайте полицию.

На сколько могут оштрафовать водителя за отказ в проезде

Перевозчики не имеют права отказывать льготным пассажирам, за исключением случаев, предусмотренных законом. Согласно Кодексу Украины об административных правонарушениях, если отказ незаконный, водитель может быть оштрафован на 850 гривен.

Ранее мы писали, что в 2026 году в Украине некоторые граждане имеют право на бесплатный проезд в маршрутках. Эту льготу гарантируют социально уязвимым группам населения.

Также мы рассказывали, что люди, достигшие 60 лет и более, могут пользоваться государственными льготами, в частности бесплатным проездом в транспорте. Однако иногда им все равно приходится платить за билет.