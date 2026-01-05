Відео
Україна
Безплатний проїзд в транспорті — чи можуть відмовити пільговику

Безплатний проїзд в транспорті — чи можуть відмовити пільговику

Ua ru
Дата публікації: 5 січня 2026 12:10
Пільги в транспорті у 2026 — що робити, якщо водій відмовляється везти без грошей
Люди сідають в маршрутку. Фото: УНІАН

Згідно з законодавством України, певні категорії громадян мають право на безплатний проїзд у громадському транспорті. Однак інколи водії відмовляють пасажиру, наполягаючи на тому, що усі пільгові місця вже зайняті. 

Про те, чи може водій маршрутки відмовити в проїзді пільговику у 2026 році та що робити в такій ситуації, пояснили фахівці "Безоплатної правничої допомоги".

Читайте також:

Чи можуть відмовити в проїзді пільговику у 2026 році

Згідно зі статтею 37 Закону України "Про автомобільний транспорт", перевізники, які працюють на автобусних маршрутах загального користування, повинні забезпечувати пільговий проїзд для визначених категорій громадян.

Безплатний проїзд в транспорті — чи можуть відмовити пільговику - фото 1
Права пільговиків в транспорті. Фото: Скриншот

Обсяги пільгових перевезень і умови їх проведення визначаються відповідними замовленнями органів влади, де прописано, як компенсуються витрати перевізників. Проте місцеві органи влади часто не передбачають достатньо коштів на ці потреби, тому перевізники можуть самостійно встановлювати обмеження.

Що робити в разі відмови

Попри те, що на компенсації перевізникам не завжди закладають достатній бюджет, законодавчі пільги не можуть бути скасовані. Якщо водій відмовляє пільговику в безплатному проїзді, необхідно:

  1. З'ясувати прізвище водія.
  2. Якщо можливо, знайти свідків події.
  3. Записати найменування перевізника і його контактні дані.
  4. Занотувати номер автобуса, час поїздки, маршрут і зберегти квиток.

Якщо відмова була безпідставною, пасажир може звернутись до:

  1. Укртрансбезпеки.
  2. Поліції за номером 102.
  3. Транспортного відділу міської ради.
  4. Державної служби України з безпеки на транспорті.

У разі, якщо водій відмовляється виконати маршрут без оплати, викликайте поліцію.

На скільки можуть оштрафувати водія за відмову у проїзді 

Перевізники не мають права відмовляти пільговим пасажирам, за винятком випадків, передбачених законом. Згідно з Кодексом України про адміністративні правопорушення, якщо відмова незаконна, водій може бути оштрафований на 850 гривень.

Раніше ми писали, що у 2026 році в Україні деякі громадяни мають право на безплатний проїзд у маршрутках. Цю пільгу гарантують соціально вразливим групам населення.

Також ми розповідали, що люди, які досягли 60 років і більше, можуть користуватися державними пільгами, зокрема безплатним проїздом у транспорті. Проте інколи їм все одно доводиться платити за квиток.

транспорт штраф пільги проїзд громадський транспорт
Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
