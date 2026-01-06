Відео
Головна Економіка Вхід закрито — кого не пускатимуть в метро у 2026 році

Вхід закрито — кого не пускатимуть в метро у 2026 році

Ua ru
Дата публікації: 6 січня 2026 16:10
Правила проїзду в метро — кого не пустять до підземки у 2026 році
Працівниця метро біля турнікетів. Фото: УНІАН

Київський метрополітен нагадує, що метро — зручний вид громадського транспорту, але для користування ним існують чіткі правила. Якщо їх не дотримуватись, людині можуть відмовити в проїзді. 

Про те, чому деяких українців можуть не пропустити в метро у 2026 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на Правила користування Київським метрополітеном.

Щоб проїхати в метро, потрібно мати електронний квиток, зареєстрований у системі АСОП. Кожен прохід через турнікети оплачується відповідно до тарифу, за винятком пасажирів з пільгами. Квиток з закінченим терміном дії або не на ім’я власника не дає права на пільговий проїзд.

Прохід через турнікети здійснюється тільки після реєстрації електронного квитка та сигналу світлової й звукової індикації. Однак для деяких категорій пасажирів є виключення. Через контрольно-пропускні пункти станцій метрополітену можуть зайти:

  • пасажири з пільгами;
  • батьки з дитячими колясками;
  • діти до 7 років (або через турнікети на руках у батьків);
  • люди з порушенням зору (включно з собаками-поводирями);
  • люди з інвалідністю, які користуються колісними кріслами, милицями чи тростинами.

З яким багажем пасажира не пустять в метро у 2026 році

Деякі речі заборонено перевозити в метро. Це стосується таких предметів:

  • контейнери та клітки понад 120 см у сумі вимірів;
  • рулони діаметром більше ніж 15 см і довжиною понад 170 см;
  • тварини (крім собак-поводирів), птахи без спеціальних контейнерів;
  • довгі предмети (дерева, садові інструменти, риболовні снасті) понад 220 см;
  • вантажі, сумарні розміри яких (довжина + ширина + висота) перевищують 200 см;
  • пожежонебезпечні, вибухові, отруйні, наркотичні, їдкі речовини, газові чи кисневі балони;
  • багаж на візках, окрім валіз, сумок на колесах та сумок-візків до 200 см за сумою трьох вимірів;
  • речі без засобів утримання або такі, що можуть забруднити чи травмувати пасажирів або пошкодити обладнання метро.

Велосипеди та інший спортивний інвентар довжиною понад 120 см можна перевозити лише розібраними або у чохлах.

Раніше ми писали, що у 2026 році деякі категорії людей можуть безплатно їздити в метро. Щоб скористатися пільгою, потрібно мати спеціальне посвідчення або "Картку киянина".

Також ми розповідали, що згідно з українським законодавством, певні групи громадян мають право на безплатний проїзд у громадському транспорті. Проте іноді водії стверджують, що всі пільгові місця вже зайняті, і відмовляють у посадці.

метро транспорт пассажиры проїзд громадський транспорт
Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
