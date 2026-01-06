Правила проїзду в метро — кого не пустять до підземки у 2026 році

Вхід закрито — кого не пускатимуть в метро у 2026 році
Київський метрополітен нагадує, що метро — зручний вид громадського транспорту, але для користування ним існують чіткі правила. Якщо їх не дотримуватись, людині можуть відмовити в проїзді.
Про те, чому деяких українців можуть не пропустити в метро у 2026 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на Правила користування Київським метрополітеном.
Хто не зможе зайти в метро у 2026 році
Щоб проїхати в метро, потрібно мати електронний квиток, зареєстрований у системі АСОП. Кожен прохід через турнікети оплачується відповідно до тарифу, за винятком пасажирів з пільгами. Квиток з закінченим терміном дії або не на ім’я власника не дає права на пільговий проїзд.
Прохід через турнікети здійснюється тільки після реєстрації електронного квитка та сигналу світлової й звукової індикації. Однак для деяких категорій пасажирів є виключення. Через контрольно-пропускні пункти станцій метрополітену можуть зайти:
- пасажири з пільгами;
- батьки з дитячими колясками;
- діти до 7 років (або через турнікети на руках у батьків);
- люди з порушенням зору (включно з собаками-поводирями);
- люди з інвалідністю, які користуються колісними кріслами, милицями чи тростинами.
З яким багажем пасажира не пустять в метро у 2026 році
Деякі речі заборонено перевозити в метро. Це стосується таких предметів:
- контейнери та клітки понад 120 см у сумі вимірів;
- рулони діаметром більше ніж 15 см і довжиною понад 170 см;
- тварини (крім собак-поводирів), птахи без спеціальних контейнерів;
- довгі предмети (дерева, садові інструменти, риболовні снасті) понад 220 см;
- вантажі, сумарні розміри яких (довжина + ширина + висота) перевищують 200 см;
- пожежонебезпечні, вибухові, отруйні, наркотичні, їдкі речовини, газові чи кисневі балони;
- багаж на візках, окрім валіз, сумок на колесах та сумок-візків до 200 см за сумою трьох вимірів;
- речі без засобів утримання або такі, що можуть забруднити чи травмувати пасажирів або пошкодити обладнання метро.
Велосипеди та інший спортивний інвентар довжиною понад 120 см можна перевозити лише розібраними або у чохлах.
Раніше ми писали, що у 2026 році деякі категорії людей можуть безплатно їздити в метро. Щоб скористатися пільгою, потрібно мати спеціальне посвідчення або "Картку киянина".
Також ми розповідали, що згідно з українським законодавством, певні групи громадян мають право на безплатний проїзд у громадському транспорті. Проте іноді водії стверджують, що всі пільгові місця вже зайняті, і відмовляють у посадці.
