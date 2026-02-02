Безплатний проїзд в транспорті — хто входить до списку пільговиків у лютому

Люди на трамвайній зупинці. Фото: УНІАН

Щодня громадським транспортом користуються мільйони українців. Для більшості громадян проїзд платний, але для деяких категорій населення передбачені пільги.

Про те, хто з українців може безплатно користуватись громадським транспортом у лютому 2026 року, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Хто може безплатно їздити в громадському транспорті у 2026 році

На сайті Департаменту соціальної та ветеранської політики зазначається, що право на безплатний проїзд в автобусах, трамваях і тролейбусах мають:

пенсіонери за віком;

учасники бойових дій та прирівняні до них особи;

діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;

люди, які в дитинстві перебували в нацистських концтаборах і гетто;

діти з багатодітних сімей, а також їхні батьки або законні представники;

люди з інвалідністю, зокрема внаслідок війни, та особи, які їх супроводжують;

громадяни, які постраждали або зазнали переслідувань під час Революції Гідності;

постраждалі від аварії на Чорнобильській АЕС і діти з інвалідністю, пов’язаною з її наслідками;

непрацюючі громадяни, які доглядають за людьми з інвалідністю або літніми людьми;

школярі, курсанти та студенти окремих закладів освіти (для частини з них діє знижка 50% на проїзд);

ветерани військової служби, а також працівники ЗСУ, МВС, ДСНС, Нацполіції та інших силових структур.

Варто зазначити, що конкретний перелік пільг може відрізнятися залежно від міста. Наприклад, у Києві право на безплатний проїзд підтверджується за допомогою електронної "Картки киянина".

Як скористатися пільговим проїздом у лютому 2026 року

Щоб їздити безплатно, пасажир повинен мати при собі документ, який підтверджує право на пільгу. Це може бути посвідчення, довідка або електронний пільговий квиток. Документ має бути чинним і відповідати категорії пільговика.

Якщо пасажир показує дійсний пільговий документ, перевізник не має права вимагати оплату за проїзд. За порушення цього правила передбачені штрафи, а у разі регулярних скарг водія можуть відсторонити від роботи.

