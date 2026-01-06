Відео
Головна Економіка Пільги в транспорті для УБД — де не потрібно платити у 2026 році

Пільги в транспорті для УБД — де не потрібно платити у 2026 році

Ua ru
Дата публікації: 6 січня 2026 19:15
Безплатний проїзд для УБД — в якому транспорті держава надає пільги у 2026 році
Військові в метро. Фото: УНІАН

З початком повномасштабної війни тисячі українців стали на захист своєї країни. Уряд передбачив для учасників бойових дій (УБД) ряд соціальних пільг, серед яких і безплатний проїзд в транспорті.

Про те, які пільги в транспорті матимуть УБД у 2026 році, зазначається на сайті Міністерства оборони України.

Читайте також:

Якими видами транспорту УБД можуть їздити безплатно у 2026 році

Відповідно до статті 12 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", учасники бойових дій мають право на безплатний проїзд у:

  1. Приміських поїздах.
  2. Приміському водному транспорті.
  3. Міському пасажирському транспорті.
  4. Автомобільному транспорті загального користування у сільській місцевості.
  5. Автобусах приміських і міжміських маршрутів, у тому числі внутрішньорайонних, обласних і міжобласних.

Місце проживання та відстань не мають значення. Для використання пільги потрібно пред’явити посвідчення УБД, а у разі наявності електронної системи оплати проїзду — отримати безплатний електронний квиток.

Пільги на залізничному транспорті у 2026 році

В правилах перевезення Укрзалізниці зазначається, що певні категорії громадян, зокрема захисники та ветерани, мають право на безплатний або пільговий проїзд залізницею в межах України. Це стосується:

  1. Учасників бойових дій, які можуть скористатися безплатним проїздом на один рейс у дві сторони раз на два роки, або ж отримати 50% знижку раз на рік.
  2. Батьків військових, які загинули, зникли безвісти чи померли під час служби. Вони мають право на 50% знижку на проїзд у пасажирських поїздах усіх категорій і типів вагонів.
Пільги в транспорті для УБД — де не потрібно платити у 2026 році - фото 1
Пільги на залізничні квитки для УБД та батьків захисників. Фото: Скриншот/Укрзалізниця 

Ці пільги поширюються лише на подорожі по Україні. Для отримання пільгових квитків необхідно мати посвідчення УБД та талонні листи, які видаються разом із документом на кілька років. Такі квитки можна придбати тільки в залізничних касах.

Раніше ми писали, що у 2026 році в Україні певні категорії громадян можуть безплатно користуватися маршрутками. Це право надається державою тим, хто належить до соціально незахищених груп населення.

Також ми розповідали, що щоб поїхати потягом, українці повинні мати дійсний квиток і документ, що підтверджує їх особу. Водночас правила Укрзалізниці чітко визначають ситуації, коли пасажиру можуть відмовити в посадці або висадити його під час поїздки.

Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
