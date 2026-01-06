Видео
Главная Экономика Льготы в транспорте для УБД — где не нужно платить в 2026 году

Льготы в транспорте для УБД — где не нужно платить в 2026 году

Ua ru
Дата публикации 6 января 2026 19:15
Бесплатный проезд для УБД — в каком транспорте государство предоставляет льготы в 2026 году
Военные в метро. Фото: УНИАН

С началом полномасштабной войны тысячи украинцев стали на защиту своей страны. Правительство предусмотрело для участников боевых действий (УБД) ряд социальных льгот, среди которых и бесплатный проезд в транспорте.

О том, какие льготы в транспорте будут иметь УБД в 2026 году, отмечается на сайте Министерства обороны Украины.

Какими видами транспорта УБД могут ездить бесплатно в 2026 году

В соответствии со статьей 12 Закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты", участники боевых действий имеют право на бесплатный проезд в:

  1. Пригородных поездах.
  2. Пригородном водном транспорте.
  3. Городском пассажирском транспорте.
  4. Автомобильном транспорте общего пользования в сельской местности.
  5. Автобусах пригородных и междугородных маршрутов, в том числе внутрирайонных, областных и межобластных.

Место жительства и расстояние не имеют значения. Для использования льготы нужно предъявить удостоверение УБД, а при наличии электронной системы оплаты проезда — получить бесплатный электронный билет.

Льготы на железнодорожном транспорте в 2026 году

В правилах перевозки Укрзализныци отмечается, что определенные категории граждан, в частности защитники и ветераны, имеют право на бесплатный или льготный проезд по железной дороге в пределах Украины. Это касается:

  1. Участников боевых действий, которые могут воспользоваться бесплатным проездом на один рейс в две стороны раз в два года, или же получить 50% скидку раз в год.
  2. Родителей военных, погибших, пропавших без вести или умерших во время службы. Они имеют право на 50% скидку на проезд в пассажирских поездах всех категорий и типов вагонов.
Льготы в транспорте для УБД — где не нужно платить в 2026 году - фото 1
Льготы на железнодорожные билеты для УБД и родителей защитников. Фото: Скриншот/Укрзализныця

Эти льготы распространяются только на путешествия по Украине. Для получения льготных билетов необходимо иметь удостоверение УБД и талонные листы, которые выдаются вместе с документом на несколько лет. Такие билеты можно приобрести только в железнодорожных кассах.

Ранее мы писали, что в 2026 году в Украине определенные категории граждан могут бесплатно пользоваться маршрутками. Это право предоставляется государством тем, кто относится к социально незащищенным группам населения.

Также мы рассказывали, чтобы поехать поездом, украинцы должны иметь действительный билет и документ, подтверждающий их личность. В то же время правила Укрзализныци четко определяют ситуации, когда пассажиру могут отказать в посадке или высадить его во время поездки.

транспорт льготы УБД проезд общественный транспорт
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
