Правила перевезення Укрзалізниці — чому пасажира можуть висадити з потяга у 2026

Для подорожі залізницею пасажир повинен мати дійсний квиток і документ, що посвідчує особу. Водночас правила "Укрзалізниці" передбачають випадки, коли людині можуть відмовити в посадці або зняти з поїзда вже після його відправлення.

Про те, в яких випадках пасажира можуть висадити з поїзда у 2026 році, зазначається в пункті 8.38 Правил перевезення пасажирів залізничним транспортом України.

Чому пасажира можуть зняти з поїзда

Перевізник має право припинити поїздку пасажира у таких випадках:

Раптове погіршення здоров’я: якщо людині потрібна невідкладна допомога лікарів, її висаджують за участі медиків. Заборонені речі або надмірна ручна поклажа: якщо пасажир відмовляється вилучити заборонені предмети або перевищує встановлені норми багажу. Сильне алкогольне сп’яніння або агресивна поведінка: якщо пасажир порушує порядок, створює небезпеку чи дискомфорт для інших, у квитку роблять відповідну відмітку, а за потреби викликають правоохоронців.

У разі висадки непритомного пасажира через хворобу його особисті речі передають начальнику вокзалу чи станції з оформленням службового акта.

Які безплатні послуги можуть отримати пасажири Укрзалізниці у 2026 році

На сайті Укрзалізниці зазначається, що квиток на поїзд дає право не лише на проїзд, а й на низку безоплатних сервісів. Зокрема, пасажири можуть безплатно користуватися туалетами на вокзалах і станціях за маршрутом.

Платні санітарні зони або зали підвищеного комфорту можуть працювати лише за наявності безплатної альтернативи. Також пасажири можуть безплатно отримати:

базові ліки з аптечки провідника;

ремені безпеки для верхніх полиць;

питну воду або окріп від провідника;

можливість користування холодильником чи мікрохвильовою піччю у службовому купе провідника;

у поїздах Intercity — одноразові підголівники та друковані матеріали (за наявності).

Крім того, на окремих вокзалах діють безплатні комфортні зали очікування для військовослужбовців, учасників АТО та членів родин загиблих захисників України. Для входу потрібно пред’явити відповідний документ.

Раніше ми писали, що деякі українці можуть користуватися поїздами Укрзалізниці безплатно або зі знижкою. Але пільги діють не завжди — для деяких категорій пасажирів вони доступні лише в певні періоди.

Також ми розповідали, що після початку війни багато українців пішли захищати країну. Для учасників бойових дій уряд передбачив соціальні пільги, зокрема безплатний проїзд.