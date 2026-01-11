Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Правила для пассажиров УЗ — кого могут "снять" с поезда в 2026

Правила для пассажиров УЗ — кого могут "снять" с поезда в 2026

Ua ru
Дата публикации 11 января 2026 14:05
Правила перевозки Укрзализныци — почему пассажира могут высадить из поезда в 2026
Люди садятся в поезд. Фото: УНИАН

Для путешествия по железной дороге пассажир должен иметь действительный билет и документ, удостоверяющий личность. В то же время правила "Укрзализныци" предусматривают случаи, когда человеку могут отказать в посадке или снять с поезда уже после его отправления.

О том, в каких случаях пассажира могут высадить из поезда в 2026 году, отмечается в пункте 8.38 Правил перевозки пассажиров железнодорожным транспортом Украины.

Реклама
Читайте также:

Почему пассажира могут снять с поезда

Перевозчик имеет право прекратить поездку пассажира в таких случаях:

  1. Внезапное ухудшение здоровья: если человеку нужна неотложная помощь врачей, его высаживают при участии медиков.
  2. Запрещенные вещи или чрезмерная ручная кладь: если пассажир отказывается изъять запрещенные предметы или превышает установленные нормы багажа.
  3. Сильное алкогольное опьянение или агрессивное поведение: если пассажир нарушает порядок, создает опасность или дискомфорт для других, в билете делают соответствующую отметку, а при необходимости вызывают правоохранителей.

В случае высадки пассажира без сознания из-за болезни его личные вещи передают начальнику вокзала или станции с оформлением служебного акта.

Какие бесплатные услуги могут получить пассажиры Укрзализныци в 2026 году

На сайте Укрзализныци отмечается, что билет на поезд дает право не только на проезд, но и на ряд бесплатных сервисов. В частности, пассажиры могут бесплатно пользоваться туалетами на вокзалах и станциях по маршруту.

Платные санитарные зоны или залы повышенного комфорта могут работать только при наличии бесплатной альтернативы. Также пассажиры могут бесплатно получить:

  • базовые лекарства из аптечки проводника;
  • ремни безопасности для верхних полок;
  • питьевую воду или кипяток от проводника;
  • возможность пользования холодильником или микроволновой печью в служебном купе проводника;
  • в поездах Intercity — одноразовые подголовники и печатные материалы (при наличии).

Кроме того, на отдельных вокзалах действуют бесплатные комфортные залы ожидания для военнослужащих, участников АТО и членов семей погибших защитников Украины. Для входа нужно предъявить соответствующий документ.

Ранее мы писали, что некоторые украинцы могут пользоваться поездами Укрзализныци бесплатно или со скидкой. Но льготы действуют не всегда — для некоторых категорий пассажиров они доступны лишь в определенные периоды.

Также мы рассказывали, что после начала войны многие украинцы пошли защищать страну. Для участников боевых действий правительство предусмотрело социальные льготы, в частности бесплатный проезд.

Укрзализныця транспорт железная дорога пасажири проезд
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации