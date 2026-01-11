Правила перевозки Укрзализныци — почему пассажира могут высадить из поезда в 2026

Люди садятся в поезд. Фото: УНИАН

Для путешествия по железной дороге пассажир должен иметь действительный билет и документ, удостоверяющий личность. В то же время правила "Укрзализныци" предусматривают случаи, когда человеку могут отказать в посадке или снять с поезда уже после его отправления.

О том, в каких случаях пассажира могут высадить из поезда в 2026 году, отмечается в пункте 8.38 Правил перевозки пассажиров железнодорожным транспортом Украины.

Почему пассажира могут снять с поезда

Перевозчик имеет право прекратить поездку пассажира в таких случаях:

Внезапное ухудшение здоровья: если человеку нужна неотложная помощь врачей, его высаживают при участии медиков. Запрещенные вещи или чрезмерная ручная кладь: если пассажир отказывается изъять запрещенные предметы или превышает установленные нормы багажа. Сильное алкогольное опьянение или агрессивное поведение: если пассажир нарушает порядок, создает опасность или дискомфорт для других, в билете делают соответствующую отметку, а при необходимости вызывают правоохранителей.

В случае высадки пассажира без сознания из-за болезни его личные вещи передают начальнику вокзала или станции с оформлением служебного акта.

Какие бесплатные услуги могут получить пассажиры Укрзализныци в 2026 году

На сайте Укрзализныци отмечается, что билет на поезд дает право не только на проезд, но и на ряд бесплатных сервисов. В частности, пассажиры могут бесплатно пользоваться туалетами на вокзалах и станциях по маршруту.

Платные санитарные зоны или залы повышенного комфорта могут работать только при наличии бесплатной альтернативы. Также пассажиры могут бесплатно получить:

базовые лекарства из аптечки проводника;

ремни безопасности для верхних полок;

питьевую воду или кипяток от проводника;

возможность пользования холодильником или микроволновой печью в служебном купе проводника;

в поездах Intercity — одноразовые подголовники и печатные материалы (при наличии).

Кроме того, на отдельных вокзалах действуют бесплатные комфортные залы ожидания для военнослужащих, участников АТО и членов семей погибших защитников Украины. Для входа нужно предъявить соответствующий документ.

