Транспорт в Польщі — хто може їздити безплатно або зі знижкою у 2026 році

У Польщі добре налагоджений громадський транспорт: автобуси, трамваї, метро, тролейбуси та потяги. Вони курсують за точним розкладом, а для всіх видів міського транспорту діє одна система квитків. Більшість пасажирів оплачує проїзд, але є і пільгові категорії громадян.

Про те, хто має право на пільговий проїзд в громадському транспорті в Польщі у 2026 році, зазначається на сайті Warszawski Transport Publiczny.

Хто може їздити в транспорті безплатно або зі знижкою

У Польщі передбачені пільги для різних категорій пасажирів. Безплатно можуть їздити:

Люди від 70 років. Діти до 7 років (до 30 вересня року, коли їм виповнюється 7). Учні польських шкіл з учнівською карткою або персоналізованою транспортною картою POP.

Для деяких категорій пасажирів діє знижка 50%. До них належать:

діти до 17 років за наявності документа з фотографією;

молодь від 17 до 21 року з дійсним учнівським або студентським квитком;

студенти іноземних університетів до 26 років із міжнародним студентським посвідченням.

Хто має знижки на залізничні квитки у 2026 році

На залізниці теж передбачені знижки та безплатний проїзд для деяких категорій громадян. На сайті одного з найбільших залізничних операторів Польщі "intercity.pl" зазначається, що пільги в поїздах мають:

Незрячі, які не є недієздатними — 37% знижки. Студенти до 26 років та аспіранти до 35 років — 51% знижки. Власники Карти поляка або Карти великої сім’ї — 37% знижки. Діти до 4 років — безплатно (необхідно мати документ про вік). Недієздатні особи (крім незрячих) — 37% або 49% залежно від потяга. Незрячі, визнані недієздатними — 51% або 91% залежно від типу потяга. Цивільні незрячі, постраждалі від війни та визнані непрацездатними — 37% знижки. Пенсіонери та їхні чоловіки або дружини, які отримують соціальну допомогу на сім’ю — 37% двічі на рік. Особи з інвалідністю до 24 років, студенти з інвалідністю до 26 років, а також їхні батьки чи опікуни — 78% знижки. Цивільні незрячі, постраждалі від війни та визнані недієздатними (потребують постійного догляду) — 78% знижки. Вихователі дитячих садків і вчителі початкових та середніх шкіл — 33% знижки (не поширюється на потяги TLK, IC, EIC, EIP). Діти від 4 років та учні початкових і середніх шкіл до 24 років — 37% знижки за наявності шкільного квитка та документа, що підтверджує вік. Опікуни або супроводжуючі недієздатних чи незрячих осіб — 95% знижки (опікун має бути повнолітнім, супроводжуючий незрячого — від 13 років).

Якщо людина має право на кілька пільг, вона може обрати, яку застосувати, а її опікун отримує пільгу відповідно до закону. Наприклад, студент з інвалідністю до 26 років отримує 51% знижки, а його опікун — 95%. Дитина з інвалідністю до 4 років їде безплатно, а опікун — зі знижкою 78%.

