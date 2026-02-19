Видео
Україна
Больший доход в Польше — в какие смены выгоднее работать в 2026 году

Больший доход в Польше — в какие смены выгоднее работать в 2026 году

Ua ru
Дата публикации 19 февраля 2026 07:15
Выгодный график работы в Польше — какие смены лучше оплачиваются в 2026 году
Польские злотые. Фото: Pexels

Начиная с февраля 2026 года, работодатели в Польше должны начислять увеличенные выплаты работникам, работающим в ночное время. Такое требование предусмотрено нормами Трудового кодекса и напрямую связано с повышением минимальной заработной платы в стране.

О том, в какие часы выгоднее работать в Польше в 2026 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на Министерство семьи, труда и социальной политики Польши.

Согласно положениям статьи 151(8) Трудового кодекса Польши, за каждый отработанный час ночью работнику должна выплачиваться дополнительная надбавка в размере 20% от почасовой ставки, которая рассчитывается на основе минимальной зарплаты.

Ночной считается работа в период между 21:00 и 7:00, однако конкретные временные границы могут быть уточнены во внутренних правилах конкретной компании. Право на такую доплату имеет каждый работник, который фактически выполняет работу в этот промежуток времени.

Сколько доплачивают работникам за ночные часы в Польше

Поскольку минимальная заработная плата растет, автоматически увеличивается и сумма ночных надбавок. По состоянию на январь 2026 года минимальная зарплата установлена на уровне 4806 злотых брутто, и именно от этой суммы рассчитывается почасовая ставка в течение всего года.

В феврале 2026 года ночная надбавка составляет 6,01 злотых брутто за один час работы. Если работник с полной занятостью работает исключительно в ночные смены, его ежемесячная сумма доплат может достигать почти 1000 злотых брутто.

Кто не может работать в ночные часы в Польше в 2026 году

Закон четко определяет категории лиц, которых нельзя привлекать к ночной работе. К ним относятся:

  • беременные женщины;
  • несовершеннолетние;
  • родители детей в возрасте до 8 лет без их письменного согласия;
  • люди с инвалидностью, если они не имеют разрешения от врача по охране труда.

Стоит понимать, что ночная доплата не является бонусом или привилегией для отдельных работников — это обязательное требование закона. Работодатель обязан начислять и выплачивать ее всем, кто работает в ночное время, в соответствии с установленными правилами.

Ранее мы писали, что Польша, как и многие другие страны Европы, устанавливает минимальную зарплату для работников. В 2026 году ее увеличили, поэтому уже с февраля люди, которые получают минималку, будут иметь более высокий доход.

Также мы рассказывали, что планируя поездку за границу, украинцы обычно берут с собой наличные. Иногда деньги нужны не только для расходов, но и для самого въезда в страну, ведь польские пограничники могут попросить показать определенную минимальную сумму денег.

Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
