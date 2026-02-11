Видео
Пересечение границы Польши — без какой суммы украинцы могут не уехать

Ua ru
Дата публикации 11 февраля 2026 17:12
Выезд из Украины в Польшу — какие минимальные суммы надо показать пограничникам
Проверка документов на границе. Фото: ГПСУ/Facebook

Готовясь к пересечению границы, украинцы берут в дорогу наличные. В некоторых случаях деньги — не чисто финансовая потребность, а причина разрешить иностранцам въезд на территорию страны. Польские пограничники часто требуют у путешественников показать минимальную сумму.

Рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на правительственный портал Республики Польша.

Минимальная сумма наличных на границе

Иностранцы должны подтвердить свою платежеспособность, то есть доказать, что имеющихся средств хватит на весь период запланированного пребывания в Польше. Для этого надо показать пограничникам минимальную сумму, которая по состоянию на февраль 2026 года находится на таком уровне:

  • 300 злотых — если поездка продлится не более четырех дней;
  • 75 злотых на каждый день пребывания — для путешествия продолжительностью более четырех дней.

"Кроме того, если иностранец не имеет обратного билета, он — при пересечении границы для въезда в Польшу — должен иметь финансовые средства в размере, эквивалентном стоимости билета, на основании которого прибыл на территорию Республики", — говорится на правительственном портале.

Однако для этой суммы также установлены минимальные пределы, которые равны:

  • 200 злотых — для туристов из соседней страны (в частности украинцев);
  • 500 злотых — для туристов из других государств-членов ЕС, которые не граничат с Польшей;
  • 2 500 злотых — для туристов из стран, не входящих в Европейский Союз.

Отсутствие этих денег, обязательно в наличной форме, может стать основанием для отказа в пересечении границы. Подобных примеров существует немало, о них рассказывали украинцы в социальных сетях. Поэтому необходимо заранее подумать о денежном обеспечении, дабы не столкнуться с проблемами во время выезда.

Как подтвердить цель поездки

Пограничники могут требовать от иностранцев документы в подтверждение цели поездки в Польшу (если речь идет не о временной защите). Украинцам, в зависимости от индивидуальных обстоятельств, понадобится направление на лечение, свидетельство о зачислении на учебу, трудовой договор, приглашение от родственников, документы об участии в соревнованиях и пр.

Плюс можно предоставить информацию о бронировании гостиничного номера или аренды квартиры на период запланированного пребывания. Не помешает заказать банковскую выписку о балансе на счете, кроме наличных, чтобы подтвердить стабильное финансовое состояние.

Напомним, в 2026 году в Польше бесплатно пользоваться общественным транспортом могут люди от 70 лет, дети до 7 лет и ученики с соответствующими документами, а для молодежи и студентов действует 50% скидки.

Также мы писали, что в Польше могут добавить в удостоверение личности информацию о группе крови человека. Это поможет быстро реагировать в чрезвычайных ситуациях, когда нужно осуществить переливание.

Польша граница наличка украинцы в Польше выезд за границу
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
