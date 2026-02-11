Выезд из Украины в Польшу — какие минимальные суммы надо показать пограничникам

Проверка документов на границе. Фото: ГПСУ/Facebook

Готовясь к пересечению границы, украинцы берут в дорогу наличные. В некоторых случаях деньги — не чисто финансовая потребность, а причина разрешить иностранцам въезд на территорию страны. Польские пограничники часто требуют у путешественников показать минимальную сумму.

Минимальная сумма наличных на границе

Иностранцы должны подтвердить свою платежеспособность, то есть доказать, что имеющихся средств хватит на весь период запланированного пребывания в Польше. Для этого надо показать пограничникам минимальную сумму, которая по состоянию на февраль 2026 года находится на таком уровне:

300 злотых — если поездка продлится не более четырех дней;

75 злотых на каждый день пребывания — для путешествия продолжительностью более четырех дней.

"Кроме того, если иностранец не имеет обратного билета, он — при пересечении границы для въезда в Польшу — должен иметь финансовые средства в размере, эквивалентном стоимости билета, на основании которого прибыл на территорию Республики", — говорится на правительственном портале.

Однако для этой суммы также установлены минимальные пределы, которые равны:

200 злотых — для туристов из соседней страны (в частности украинцев);

500 злотых — для туристов из других государств-членов ЕС, которые не граничат с Польшей;

2 500 злотых — для туристов из стран, не входящих в Европейский Союз.

Отсутствие этих денег, обязательно в наличной форме, может стать основанием для отказа в пересечении границы. Подобных примеров существует немало, о них рассказывали украинцы в социальных сетях. Поэтому необходимо заранее подумать о денежном обеспечении, дабы не столкнуться с проблемами во время выезда.

Как подтвердить цель поездки

Пограничники могут требовать от иностранцев документы в подтверждение цели поездки в Польшу (если речь идет не о временной защите). Украинцам, в зависимости от индивидуальных обстоятельств, понадобится направление на лечение, свидетельство о зачислении на учебу, трудовой договор, приглашение от родственников, документы об участии в соревнованиях и пр.

Плюс можно предоставить информацию о бронировании гостиничного номера или аренды квартиры на период запланированного пребывания. Не помешает заказать банковскую выписку о балансе на счете, кроме наличных, чтобы подтвердить стабильное финансовое состояние.

