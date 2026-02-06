Удостоверение личности в Польше — какую информацию могут добавить в документы

Украинские беженцы. Фото: УНИАН

Удостоверение личности может превратиться в носитель определенной медицинской информации. Украинцам в Польше стоит приготовиться к потенциальному нововведению, связанному со включением в документ данных о группе крови его владельца.

Удостоверение личности в Польше

В Сейм подали гражданскую петицию о необходимости включения в удостоверение личности медицинских сведений. Документы содержат так называемый электронный слой, который позволяет хранить персональные данные граждан. Именно туда можно добавить информацию о группе крови.

По словам инициатора петиции, это поможет спасти жизнь человека в критической ситуации. Не придется ждать результата лабораторного анализа, особенно если произошла авария на дороге и нужно немедленно начать переливание.

"Люди обычно носят с собой удостоверение личности, например, в кошельках. В случае потери сознания службы экстренной помощи могут легко проверить данные в документе и принять необходимые меры", — говорится в сообщении.

Ко всему, доступ к сведениям несложно сделать ограниченным, дабы лишь уполномоченные лица (например, парамедики) могли их прочитать. Это гарантирует сохранение конфиденциальности персональных данных.

Прежде чем принять решение о целесообразности нововведения, Сейм хочет получить заключение профильных министерств. Не исключено, что придется разработать механизм внесения информации в уже выданные удостоверения личности, что может увеличить социальные расходы.

Сколько стоит польский паспорт

Выдача документа требует уплаты административного сбора. Согласно информации польского издания gazetaprawna.pl, в 2026 году оформление паспорта стоит:

для взрослых — 140 злотых;

для студентов, пенсионеров и лиц с умеренными формами инвалидности — 70 злотых;

для детей до 12 лет и лиц с тяжелой формой инвалидности — 30 злотых.

Для некоторых категорий граждан тарифы нулевые. Бесплатно выдают документы людям в возрасте от 70 лет, жителям домов престарелых и получателям социальной помощи.

