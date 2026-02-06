Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Украинцам в Польше приготовиться — какие важные документы могут изменить

Украинцам в Польше приготовиться — какие важные документы могут изменить

Ua ru
Дата публикации 6 февраля 2026 15:05
Удостоверение личности в Польше — какую информацию могут добавить в документы
Украинские беженцы. Фото: УНИАН

Удостоверение личности может превратиться в носитель определенной медицинской информации. Украинцам в Польше стоит приготовиться к потенциальному нововведению, связанному со включением в документ данных о группе крови его владельца.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на специализированный портал inPoland.

Реклама
Читайте также:

Удостоверение личности в Польше

В Сейм подали гражданскую петицию о необходимости включения в удостоверение личности медицинских сведений. Документы содержат так называемый электронный слой, который позволяет хранить персональные данные граждан. Именно туда можно добавить информацию о группе крови.

По словам инициатора петиции, это поможет спасти жизнь человека в критической ситуации. Не придется ждать результата лабораторного анализа, особенно если произошла авария на дороге и нужно немедленно начать переливание.

"Люди обычно носят с собой удостоверение личности, например, в кошельках. В случае потери сознания службы экстренной помощи могут легко проверить данные в документе и принять необходимые меры", — говорится в сообщении.

Ко всему, доступ к сведениям несложно сделать ограниченным, дабы лишь уполномоченные лица (например, парамедики) могли их прочитать. Это гарантирует сохранение конфиденциальности персональных данных.

Прежде чем принять решение о целесообразности нововведения, Сейм хочет получить заключение профильных министерств. Не исключено, что придется разработать механизм внесения информации в уже выданные удостоверения личности, что может увеличить социальные расходы.

Сколько стоит польский паспорт

Выдача документа требует уплаты административного сбора. Согласно информации польского издания gazetaprawna.pl, в 2026 году оформление паспорта стоит:

  • для взрослых — 140 злотых;
  • для студентов, пенсионеров и лиц с умеренными формами инвалидности — 70 злотых;
  • для детей до 12 лет и лиц с тяжелой формой инвалидности — 30 злотых.

Для некоторых категорий граждан тарифы нулевые. Бесплатно выдают документы людям в возрасте от 70 лет, жителям домов престарелых и получателям социальной помощи.

Напомним, наличные на границе с Польшей могут стать причиной проблем. Во-первых, украинцам надо декларировать большие суммы валюты. Во-вторых, необходимо подтверждать собственную платежеспособность.

Также мы писали, какая минимальная заработная плата в Польше по состоянию на февраль 2026 года. Сотрудники получают от 4 806 злотых брутто в месяц, "на руки" им выплачивают около 3 600 злотых.

Польша документы украинцы в Польше группа крови удостоверение
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации