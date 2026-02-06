Відео
Головна Економіка Українцям у Польщі приготуватися — які важливі документи можуть змінити

Українцям у Польщі приготуватися — які важливі документи можуть змінити

Ua ru
Дата публікації: 6 лютого 2026 15:05
Посвідчення особи в Польщі — яку інформацію можуть додати в документи
Українські біженці. Фото: УНІАН

Посвідчення особи може перетворитися на носій певної медичної інформації. Українцям у Польщі варто приготуватися до потенційного нововведення, пов’язаного зі включенням у документ даних про групу крові його власника.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на спеціалізований портал inPoland.

Читайте також:

Посвідчення особи в Польщі

В Сейм подали громадянську петицію щодо необхідності включення в посвідчення особи медичних відомостей. Документи містять так званий електронний прошарок, який дозволяє зберігати персональні дані громадян. Саме туди можна додати інформацію про групу крові.

За словами ініціатора петиції, це допоможе врятувати життя людини в критичній ситуації. Не доведеться чекати результату лабораторного аналізу, особливо якщо сталася аварія на дорозі і потрібно негайно розпочати переливання.

"Люди зазвичай носять із собою посвідчення особи, наприклад, у гаманцях. У разі втрати свідомості служби екстреної допомоги можуть легко перевірити дані в документі та вжити необхідних заходів", — йдеться в повідомленні.

До всього, доступ до відомостей нескладно зробити обмеженим, аби тільки уповноважені особи (наприклад, парамедики) могли їх прочитати. Це гарантує збереження конфіденційності персональних даних.

Перш ніж ухвалити рішення щодо доцільності нововведення, Сейм хоче отримати висновок профільних міністерств. Не виключено, що доведеться розробити механізм внесення інформації до уже виданих посвідчень особи, що може збільшити соціальні витрати.

Скільки коштує польський паспорт

Видача документа вимагає сплати адміністративного збору. Згідно з інформацією польського видання gazetaprawna.pl, у 2026 році оформлення паспорта коштує:

  • для дорослих — 140 злотих;
  • для студентів, пенсіонерів та осіб із помірними формами інвалідності — 70 злотих;
  • для дітей до 12 років та осіб із важкою формою інвалідності — 30 злотих.

Для деяких категорій осіб тарифи нульові. Безплатно видають документи громадянам у віці від 70 років, мешканцям будинків для людей похилого віку та отримувачам соціальної допомоги.

Нагадаємо, готівка на кордоні з Польщею може стати причиною проблем. По-перше, українцям треба декларувати великі суми валюти. По-друге, необхідно підтверджувати власну платоспроможність.

Також ми писали, яка мінімальна заробітна плата у Польщі станом на лютий 2026 року. Працівники отримують від 4 806 злотих брутто на місяць, "на руки" їм виплачують близько 3 600 злотих.

Польща документи українці в Польщі група крові посвідчення
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
