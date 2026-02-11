Виїзд з України до Польщі — які мінімальні суми треба показати прикордонникам

Перевірка документів на кордоні. Фото: ДПСУ/Facebook

Готуючись до перетину кордону, українці беруть у дорогу готівку. В деяких випадках наявність грошей — не суто фінансова потреба, а причина дозволити іноземцям в’їзд на територію країни. Польські прикордонники часто вимагають у мандрівників показати мінімальну суму.

Мінімальна сума готівки на кордоні

Іноземці повинні підтвердити свою платоспроможність, тобто довести, що наявних коштів вистачить на весь період запланованого перебування в Польщі. Для цього треба показати прикордонникам мінімальну суму, яка станом на лютий 2026 року перебуває на такому рівні:

300 злотих — якщо поїздка триватиме не більше чотирьох днів;

75 злотих на кожен день перебування — для подорожі тривалістю більше чотирьох днів.

"Крім того, якщо іноземець не має зворотного квитка, він — під час перетину кордону для в'їзду до Польщі — повинен мати фінансові кошти у розмірі, еквівалентному вартості квитка, на підставі якого прибув на територію Республіки", — йдеться на урядовому порталі.

Однак для цієї суми також встановлені мінімальні межі, які дорівнюють:

200 злотих — для туристів із сусідньої країни (зокрема українців);

500 злотих — для туристів з інших держав-членів ЄС, які не межують з Польщею;

2 500 злотих — для туристів із країн, які не входять у Європейський Союз.

Відсутність цих коштів, обов'язково у готівковій формі, може стати підставою для відмови в перетині кордону. Подібних прикладів існує чимало, про них розповідали українці в соціальних мережах. Тому необхідно заздалегідь подумати про грошове забезпечення, аби не зіткнутися з проблемами під час виїзду.

Як підтвердити мету поїздки

Прикордонники можуть вимагати від іноземців документи на підтвердження мети поїздки в Польщу (якщо йдеться не про тимчасовий захист). Українцям, залежно від індивідуальних обставин, знадобиться направлення на лікування, свідоцтво про зарахування на навчання, трудовий договір, запрошення від родичів, документи про участь у змаганнях тощо.

Плюс можна надати інформацію про бронювання готельного номера чи оренди квартири на період запланованого перебування. Не завадить замовити банківську виписку про баланс на рахунку, окрім наявності готівки, аби підтвердити стабільний фінансовий стан.

