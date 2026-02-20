Деньги на границе Польши — какая минимальная и максимальная сумма разрешена в марте

Автомобильная очередь в пункте пропуска на границе с Польшей. Фото: ГПСУ/Facebook

Чтобы прожить месяц в Польше, необходимо иметь достаточную сумму денежного обеспечения. У многих украинцев возникает вопрос, сколько минимально и максимально наличных можно брать за границу. От этого зависит беспрепятственный выезд и даже избежание штрафных санкций.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, сколько наличных брать в Польшу по состоянию на март 2026 года.

Минимальная сумма для въезда в Польшу

Согласно информации на правительственном портале Республики Польша, иностранцы должны подтвердить свою платежеспособность при пересечении границы. Для этого надо предъявить сумму наличных, которой будет достаточно на весь период запланированного пребывания. Минимальные лимиты начинаются с:

300 злотых — для поездки продолжительностью до 4 дней;

75 злотых на каждый день — для поездки продолжительностью более 4 суток.

Получается, если человек планирует задержаться в Польше на месяц (30 календарных дней), он должен показать на границе сумму, эквивалентную 2 250 злотым (ориентировочно 27 145 грн по официальному курсу НБУ). Дополнительно надо иметь обратный билет или средства на возвращение домой. Для украинцев сумма равна минимум 200 злотых.

Максимальная сумма для выезда из Украины

Если говорить о максимально допустимой сумме для пересечения государственной границы, то стоит знать о требовании письменного декларирования. Наши граждане имеют право вывозить в Польшу сколько угодно наличных, однако они должны подтвердить происхождение денег.

"Физические лица могут перемещать через границу Украины наличную валюту и банковские металлы в сумме/стоимостью, не превышающей в эквиваленте 10 000 евро, без письменного декларирования таможенному органу", — отметили специалисты Государственной таможенной службы.

Иными словами, чтобы вывезти более 10 000 евро наличными (валюта не имеет значения), придется задекларировать деньги и назвать источники происхождения финансов. Уклонение от этого обязательства грозит штрафом в размере 20% от суммы превышения установленного лимита.

Что еще нужно знать украинцам

