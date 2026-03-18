Украинцы могут заработать тысячи гривен на своих старых золотых украшениях

Золотая подвеска, которую можно продать за большие деньги. Фото: Новини.LIVE

Украинцы могут заработать тысячи гривен, продавая старые золотые украшения в марте 2026 года. Мировые цены на металл находятся на рекордно высоком уровне, благодаря чему стоимость золота в ломе тоже поднялась. Не помешает узнать актуальные прайсы в украинских банках и ломбардах.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, сколько денег дадут владельцам золотых украшений за 1 грамм.

Реклама

Читайте также:

Цены на золото в ломе от НБУ

По состоянию на 18 марта золото стоит почти 5 000 долларов за унцию. Согласно информации на специализированном портале GoldPrice, за последний месяц драгоценный металл подорожал на 115 долларов (2,35%), а в годовом разрезе имеем рост цены на 1 969 долларов (64,92%).

Национальный банк регулярно публикует на официальном сайте актуальные закупочные цены на золото, поскольку занимается накоплением и хранением золотовалютных резервов (покупает металл у субъектов хозяйствования). В среду, 18 марта, стоимость 1 грамма лома находится на таком уровне в зависимости от пробы:

333 проба — 2 311,45 грн/грамм;

375 проба — 2 602,99 грн/грамм;

500 проба — 3 470,65 грн/грамм;

583 проба — 4 046,78 грн/грамм;

585 проба — 4 060,66 грн/грамм;

750 проба — 5 205,98 грн/грамм;

900 проба — 6 247,17 грн/грамм;

916 проба — 6 358,23 грн/грамм;

958 проба — 6 649,77 грн/грамм;

999 проба — 6 934,36 грн/грамм;

999,9 проба — 6 940,61 грн/грамм.

"Золото проб, не указанных в таблице, покупать по вычисленным ценам, исходя из цены 6 941,30 гривны. Зубные протезы, бывшие в пользовании, содержащие золото 900/750 проб, покупать по цене 5 622,45 гривны за грамм", — говорится в документе НБУ.

Стоимость предметов религиозного культа, в частности крестиков, а также медалей, монет и жетонов определяется их металлом и пробой.

Цены на золото в ломбарде

Большинство украинцев, пытаясь продать старые украшения из драгоценных металлов, понесут их в ломбард. Там принимают золотой лом, который потерял первоначальный внешний вид и товарную привлекательность. Речь идет о кольцах, серьгах, браслетах, часах, подвесках с механическими повреждениями, царапинами, признаками сильного износа.

За 1 грамм золота в ломе украинцам могут предложить такие средние суммы:

375 проба — до 2 767 грн;

500 проба — до 3 689 грн;

583 проба — до 4 301 грн;

585 проба — до 4 315 грн;

750 проба — до 5 533 грн;

850 проба (стоматологическое золото) — до 5 968 грн;

900 проба — до 6 639 грн;

916 проба — до 6 757 грн;

958 проба (слитки) — до 7 067 грн.

Основным фактором, влияющим на заработок украинцев, является проба золота. От фактического содержания драгоценного металла в сплаве, а также от веса украшения, зависит конечный расчет цены в ломбарде. Перед продажей не помешает узнать актуальные прайсы в нескольких заведениях вашего города, чтобы найти наиболее выгодное предложение.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, украинцы могут заработать дополнительные деньги, продавая ценные цветные металлы. Популярным сырьем считается медь, латунь и алюминий. За лом дадут от 70 до 430 грн/кг в марте 2026 года.

Также мы писали, из чего изготавливают золотые медали Олимпиады и сколько они реально стоят. Награда за первое место содержит 92,5% серебра (500 граммов) и покрытие из чистого золота эквивалентом 6 граммов.