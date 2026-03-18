Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Украинцы могут заработать тысячи гривен на своих старых золотых украшениях

Украинцы могут заработать тысячи гривен на своих старых золотых украшениях

Ua ru
Дата публикации 18 марта 2026 13:06
Золотая подвеска, которую можно продать за большие деньги. Фото: Новини.LIVE

Украинцы могут заработать тысячи гривен, продавая старые золотые украшения в марте 2026 года. Мировые цены на металл находятся на рекордно высоком уровне, благодаря чему стоимость золота в ломе тоже поднялась. Не помешает узнать актуальные прайсы в украинских банках и ломбардах.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, сколько денег дадут владельцам золотых украшений за 1 грамм.

Реклама
Цены на золото в ломе от НБУ

По состоянию на 18 марта золото стоит почти 5 000 долларов за унцию. Согласно информации на специализированном портале GoldPrice, за последний месяц драгоценный металл подорожал на 115 долларов (2,35%), а в годовом разрезе имеем рост цены на 1 969 долларов (64,92%).

Национальный банк регулярно публикует на официальном сайте актуальные закупочные цены на золото, поскольку занимается накоплением и хранением золотовалютных резервов (покупает металл у субъектов хозяйствования). В среду, 18 марта, стоимость 1 грамма лома находится на таком уровне в зависимости от пробы:

  • 333 проба — 2 311,45 грн/грамм;
  • 375 проба — 2 602,99 грн/грамм;
  • 500 проба — 3 470,65 грн/грамм;
  • 583 проба — 4 046,78 грн/грамм;
  • 585 проба — 4 060,66 грн/грамм;
  • 750 проба — 5 205,98 грн/грамм;
  • 900 проба — 6 247,17 грн/грамм;
  • 916 проба — 6 358,23 грн/грамм;
  • 958 проба — 6 649,77 грн/грамм;
  • 999 проба — 6 934,36 грн/грамм;
  • 999,9 проба — 6 940,61 грн/грамм.

"Золото проб, не указанных в таблице, покупать по вычисленным ценам, исходя из цены 6 941,30 гривны. Зубные протезы, бывшие в пользовании, содержащие золото 900/750 проб, покупать по цене 5 622,45 гривны за грамм", — говорится в документе НБУ.

Стоимость предметов религиозного культа, в частности крестиков, а также медалей, монет и жетонов определяется их металлом и пробой.

Цены на золото в ломбарде

Большинство украинцев, пытаясь продать старые украшения из драгоценных металлов, понесут их в ломбард. Там принимают золотой лом, который потерял первоначальный внешний вид и товарную привлекательность. Речь идет о кольцах, серьгах, браслетах, часах, подвесках с механическими повреждениями, царапинами, признаками сильного износа.

За 1 грамм золота в ломе украинцам могут предложить такие средние суммы:

  • 375 проба — до 2 767 грн;
  • 500 проба — до 3 689 грн;
  • 583 проба — до 4 301 грн;
  • 585 проба — до 4 315 грн;
  • 750 проба — до 5 533 грн;
  • 850 проба (стоматологическое золото) — до 5 968 грн;
  • 900 проба — до 6 639 грн;
  • 916 проба — до 6 757 грн;
  • 958 проба (слитки) — до 7 067 грн.

Основным фактором, влияющим на заработок украинцев, является проба золота. От фактического содержания драгоценного металла в сплаве, а также от веса украшения, зависит конечный расчет цены в ломбарде. Перед продажей не помешает узнать актуальные прайсы в нескольких заведениях вашего города, чтобы найти наиболее выгодное предложение.

Что еще нужно знать украинцам

НБУ золото ломбарды украшения
Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации