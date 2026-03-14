Главная Экономика Самые ценные цветные металлы — какой доход будут иметь украинцы на ломе

Дата публикации 14 марта 2026 15:10
Украинцы могут выгодно продать лом. Фото: кадр из видео

Многие украинцы пытаются заработать дополнительные деньги, продавая черные и цветные металлы. Цены на лом в марте сильно разнятся в зависимости от сырья, пункта приема, региона Украины и других факторов. Мы узнали среднюю стоимость меди, латуни и алюминия весной 2026 года.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что происходит с ценами на лом цветных металлов.

Сколько дадут за лом цветных металлов

Чермет очень просто найти даже в домашних условиях, но он стоит всего 4-6 грн/кг в среднем. Этого мало для выгодной продажи лома, поэтому украинцы пытаются накопить цветные металлы, самыми распространенными среди которых считаются медь, алюминий и латунь.

Их принимают на повторную переработку для экономии природных ресурсов, снижения энергопотребления и промышленных отходов, а также для удешевления производства. Продавцы тоже остаются в плюсе — за килограмм лома дают несколько десятков или сотен гривен.

Мы промониторили официальные сайты предприятий, которые занимаются покупкой цветных металлов, и выяснили актуальные цены в Украине. На территории Киевской области средняя стоимость вторичного сырья находится на таком уровне:

  • медь — от 300 до 430 грн/кг;
  • латунь — от 180 до 230 грн/кг;
  • алюминий — от 25 до 70 грн/кг.

Такой широкий ценовой диапазон обусловлен продажей отдельных видов цветных металлов. Например, пункты приема дороже всего берут чистую медь, а низкую стоимость устанавливают за медную стружку. Алюминий тоже бывает разный: от смешанного материала и профиля до фольги со стружкой.

Мировые цены на лом

Подытожив февраль 2026 года, стало понятно, что мировой рынок лома черных металлов демонстрировал разнонаправленную динамику после роста в январе. Китай и Европейский Союз смогли сохранить восходящий тренд, хотя темпы снизились, в то время как Турция и США столкнулись со снижением предложений.

"В феврале европейский рынок лома оставался восходящим в основном из-за ограниченного предложения. В Германии и Австрии рост поддержали зимние морозы, которые усложнили логистику, а также более слабый импорт из соседних стран. В Италии драйверами стали низкие темпы сбора", — говорится на портале GMK Center.

Рынок США столкнулся с падением из-за зимних штормов, неблагоприятных погодных условий, задержек в работе площадок, логистических сбоев и пр. Однако в марте началась фаза относительной стабильности, поэтому в краткосрочной перспективе не исключена умеренная коррекция.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, наибольшую выгоду продавцам лома в Украине приносит медь. Она дорого стоит в 2026 году, а найти металл легко в домашних условиях благодаря распространенности в различных отраслях производства.

Также мы писали, как украинцы могут дороже продавать лом металлов в марте. Необходимо придерживаться эффективных советов, в частности сдавать большие объемы сырья, сортировать его и чистить от грязи.

металлолом вторсырье медь алюминий латунь металл
Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Елизавета Супивская
