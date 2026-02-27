Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Украинцы могут заработать на чермете — что стало с ценами на лом

Украинцы могут заработать на чермете — что стало с ценами на лом

Ua ru
Дата публикации 27 февраля 2026 11:17
Цены на чермет в марте 2026 — на какой доход могут рассчитывать украинцы
Лом черных металлов можно недорого продать в Украине. Фото: Pexels

Многие украинцы занимаются продажей лома, поскольку это прибыльная деятельность, особенно если сдавать цветные металлы. Медь, латунь, алюминий — за килограмм вторичного сырья предлагают десятки и сотни гривен. Чермет дешевый, но его очень легко накопить.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, сколько удастся заработать украинцам на ломе черных металлов в марте 2026 года.

Реклама
Читайте также:

Цены на чермет в марте

Лом черных металлов — это железо и его сплавы. Пункты приема покупают сырье для повторной переработки, чтобы использовать в производстве. Это позволяет уменьшить потребность добычи руды и немного помочь экологии.

Чермет довольно востребован на украинском рынке, поэтому спрос всегда высокий. Правда, это не влияет на стоимость — по сравнению с цветным ломом цены очень низкие. Хорошая новость в том, что граждане могут легко накопить большие объемы металла благодаря распространенности.

Мы промониторили сайты предприятий, которые занимаются сбором чермета, и узнали актуальную стоимость за килограмм. В марте 2026 года украинцам предложат такие суммы в разных регионах страны:

  • Киевская область — до 4,5 грн/кг;
  • Запорожская область — до 5,5 грн/кг;
  • Винницкая область — до 5,5 грн/кг;
  • Львовская область — от 4,5 грн/кг;
  • Днепропетровская область — до 6 грн/кг;
  • Одесская область — до 5 грн/кг;
  • Сумская область — до 5,5 грн/кг;
  • Харьковская область — до 3,5 грн/кг.
Украинцы могут заработать на чермете — что стало с ценами на лом - фото 1
Стоимость лома черных металлов в Киеве. Фото: скриншот

Какой лом нельзя продавать

Не все металлические конструкции подходят для повторной переработки, и причина не в сырье. Некоторые изделия запрещено сдавать из-за неизвестного содержимого, например, герметично закрытые цистерны или радиаторы с неклассифицированной жидкостью.

Другой лом не покупают из-за его происхождения: части железнодорожной инфраструктуры, надгробия и мемориальные плиты, предметы исторической/культурной ценности, а также изделия коммунальной/частной собственности (люки, решетки, чужие автомобили).

Если переработка лома несет опасность окружающим, его не заберут. Речь идет о конструкциях с повышенным уровнем радиации или токсичности, боеприпасах и взрывоопасных предметах. Поэтому не стоит собирать металлы, происхождение которых вызывает сомнения, поскольку продать их не получится.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, украинцы могут сдать лом меди в марте 2026 года и заработать неплохие деньги. Пункты приема дадут за килограмм сырья до 400 грн в среднем, однако сумма увеличится в некоторых случаях.

Также мы писали, стоит ли украинцам продавать на повторную переработку лом латуни и алюминия. Эти цветные металлы стоят немного дешевле, чем медь, но они достаточно востребованы на рынке.

цены продажа металлолом вторсырье металл
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации