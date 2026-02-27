Цены на чермет в марте 2026 — на какой доход могут рассчитывать украинцы

Лом черных металлов можно недорого продать в Украине. Фото: Pexels

Многие украинцы занимаются продажей лома, поскольку это прибыльная деятельность, особенно если сдавать цветные металлы. Медь, латунь, алюминий — за килограмм вторичного сырья предлагают десятки и сотни гривен. Чермет дешевый, но его очень легко накопить.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, сколько удастся заработать украинцам на ломе черных металлов в марте 2026 года.

Цены на чермет в марте

Лом черных металлов — это железо и его сплавы. Пункты приема покупают сырье для повторной переработки, чтобы использовать в производстве. Это позволяет уменьшить потребность добычи руды и немного помочь экологии.

Чермет довольно востребован на украинском рынке, поэтому спрос всегда высокий. Правда, это не влияет на стоимость — по сравнению с цветным ломом цены очень низкие. Хорошая новость в том, что граждане могут легко накопить большие объемы металла благодаря распространенности.

Мы промониторили сайты предприятий, которые занимаются сбором чермета, и узнали актуальную стоимость за килограмм. В марте 2026 года украинцам предложат такие суммы в разных регионах страны:

Киевская область — до 4,5 грн/кг;

Запорожская область — до 5,5 грн/кг;

Винницкая область — до 5,5 грн/кг;

Львовская область — от 4,5 грн/кг;

Днепропетровская область — до 6 грн/кг;

Одесская область — до 5 грн/кг;

Сумская область — до 5,5 грн/кг;

Харьковская область — до 3,5 грн/кг.

Стоимость лома черных металлов в Киеве. Фото: скриншот

Какой лом нельзя продавать

Не все металлические конструкции подходят для повторной переработки, и причина не в сырье. Некоторые изделия запрещено сдавать из-за неизвестного содержимого, например, герметично закрытые цистерны или радиаторы с неклассифицированной жидкостью.

Другой лом не покупают из-за его происхождения: части железнодорожной инфраструктуры, надгробия и мемориальные плиты, предметы исторической/культурной ценности, а также изделия коммунальной/частной собственности (люки, решетки, чужие автомобили).

Если переработка лома несет опасность окружающим, его не заберут. Речь идет о конструкциях с повышенным уровнем радиации или токсичности, боеприпасах и взрывоопасных предметах. Поэтому не стоит собирать металлы, происхождение которых вызывает сомнения, поскольку продать их не получится.

