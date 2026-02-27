Ціни на чормет у березні — на який заробіток можуть розраховувати українці

Брухт чорних металів можна недорого продати в Україні. Фото: Pexels

Чимало українців займаються продажем брухту, оскільки це прибуткова діяльність, особливо якщо здавати кольорові метали. За кілограм вторинної сировини, зокрема міді, латуні чи алюмінію, дають від кількох десятків до сотень гривень. Натомість чермет дешевий, але його дуже легко накопичити.

Сайт Новини.LIVE розповідає, скільки вдасться заробити українцям на брухті чорних металів у березні 2026 року.

Ціни на чормет у березні

Брухт чорних металів — це залізо і його сплави. Пункти прийому купують сировину для повторного перероблення, аби використати у виробництві. Це дозволяє зменшити потребу видобутку руди і трохи допомогти екології.

Чормет доволі затребуваний на українському ринку, тому попит завжди високий. Щоправда, це не впливає на вартість — порівняно з кольоровим брухтом ціни дуже низькі. Хороша новина в тому, що громадяни можуть легко накопичити великі обсяги металу завдяки розповсюдженості.

Ми промоніторили сайти підприємств, які займаються збором чормету, і дізналися актуальну вартість за кілограм. У березні 2026 року українцям запропонують такі суми в різних регіонах держави:

Київська область — до 4,5 грн/кг;

Запорізька область — до 5,5 грн/кг;

Вінницька область — до 5,5 грн/кг;

Львівська область — від 4,5 грн/кг;

Дніпропетровська область — до 6 грн/кг;

Одеська область — до 5 грн/кг;

Сумська область — до 5,5 грн/кг;

Харківська область — до 3,5 грн/кг.

Який брухт не можна продавати

Не всі металеві конструкції підходять для повторного перероблення, і причина не в сировині. Деякі вироби заборонено здавати через невідомий вміст, наприклад, герметично закриті цистерни або радіатори з некласифікованою рідиною.

Інший брухт не купують через його походження: частини залізничної інфраструктури, надгробки і меморіальні плити, предмети історичної/культурної цінності, а також вироби комунальної/приватної власності (люки, решітки, чужі автомобілі).

Якщо перероблення брухту несе небезпеку оточуючим, його не заберуть. Йдеться про конструкції з підвищеним рівнем радіації або токсичності, боєприпаси і вибухонебезпечні предмети. Тому не варто збирати метали, походження яких викликає сумніви, бо продати їх не вийде.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, українці можуть здати брухт міді в березні 2026 року і заробити непогані гроші. Пункти прийому дадуть за кілограм сировини до 400 грн у середньому, однак сума збільшиться в деяких випадках.

Також ми писали, чи варто українцям продавати на повторне перероблення брухт латуні та алюмінію. Ці кольорові метали коштують трохи дешевше, ніж мідь, але вони досить затребувані на ринку.