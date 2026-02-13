Брухт чорних і кольорових металів — що вигідно збирати українцям для продажу в березні

Стара техніка. Фото: Pexels

Українці можуть вигідно продати брухт металів у березні 2026 року. Для цього варто почати накопичувати конструкції заздалегідь, бо це справа непроста і тривала. Постає питання, на що зробити ставку і де шукати потрібні матеріали в домашніх умовах.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які метали можна дорого продати на повторне перероблення у березні.

Які метали можна дорого продати

Найбільше цінується кольоровий брухт — за нього платять від кількох десятків до сотень гривень за кілограм. Хороша новина в тому, що ці метали легко відшукати вдома, оскільки багато виробів містять дорогі компоненти.

Українцям радять накопичувати для потенційного продажу такий брухт із кольоровими металами:

мідь — коштує в середньому 360 грн/кг, міститься у дротах, кабелях, сантехнічних виробах, монетах, побутовій техніці (холодильники, телевізори), радіаторах, посуді;

латунь — середня ціна доходить до 220 грн/кг, можна знайти в деталях старої техніки, кранах і змішувачах, транспортних засобах;

алюміній — купують по 80 грн/кг у середньому, міститься в автомобільних дисках, посуді, віконних рамах, дротах і профілях.

Чормет також можна здати на повторне перероблення, однак ціна не вразить українців — до 5 грн/кг. Зате сталь чи залізо не доведеться довго шукати: пункти прийому купують старі батареї опалення, труби, каркаси, арматуру, корпуси транспортних засобів і побутової техніки.

Що заборонено здавати на брухт

Деякі металеві вироби підприємства не приймають. Українці не зможуть здати вибухонебезпечні та радіаційно забруднені предмети, майно чужої чи комунальної власності, залізничну інфраструктуру, надгробки з могил і пам'ятні таблички, речі історичної/культурної цінності, радіатори з невідомою рідиною тощо.

У випадку недотримання законодавчих норм щодо здійснення заготівлі та металургійної переробки брухту загрожує відповідальність за статтею 164-10 Кодексу про адміністративні правопорушення. Штраф для підприємців сягає 8 500-17 000 грн, за повторне притягнення протягом року — від 17 000 до 51 000 грн.

Нагадаємо, українці можуть продавати не тільки брухт для додаткового заробітку, але й макулатуру. Підійде картон, книги, журнали, газети, офісний папір тощо. Однак ціна не вражає — від 3 до 5 грн/кг у середньому.

Також ми писали, чи вигідно українцям здавати на повторне перероблення алюміній. Цей кольоровий метал високо цінується за фізико-хімічні властивості, однак його вартість рідко перевищує 100 грн/кг.