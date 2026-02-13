Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Мідь, алюміній чи латунь — який брухт можна вигідно продати в березні

Мідь, алюміній чи латунь — який брухт можна вигідно продати в березні

Ua ru
Дата публікації: 13 лютого 2026 11:35
Брухт чорних і кольорових металів — що вигідно збирати українцям для продажу в березні
Стара техніка. Фото: Pexels

Українці можуть вигідно продати брухт металів у березні 2026 року. Для цього варто почати накопичувати конструкції заздалегідь, бо це справа непроста і тривала. Постає питання, на що зробити ставку і де шукати потрібні матеріали в домашніх умовах.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які метали можна дорого продати на повторне перероблення у березні.

Реклама
Читайте також:

Які метали можна дорого продати

Найбільше цінується кольоровий брухт — за нього платять від кількох десятків до сотень гривень за кілограм. Хороша новина в тому, що ці метали легко відшукати вдома, оскільки багато виробів містять дорогі компоненти.

Українцям радять накопичувати для потенційного продажу такий брухт із кольоровими металами:

  • мідь — коштує в середньому 360 грн/кг, міститься у дротах, кабелях, сантехнічних виробах, монетах, побутовій техніці (холодильники, телевізори), радіаторах, посуді;
  • латунь — середня ціна доходить до 220 грн/кг, можна знайти в деталях старої техніки, кранах і змішувачах, транспортних засобах;
  • алюміній — купують по 80 грн/кг у середньому, міститься в автомобільних дисках, посуді, віконних рамах, дротах і профілях.

Чормет також можна здати на повторне перероблення, однак ціна не вразить українців — до 5 грн/кг. Зате сталь чи залізо не доведеться довго шукати: пункти прийому купують старі батареї опалення, труби, каркаси, арматуру, корпуси транспортних засобів і побутової техніки.

Що заборонено здавати на брухт

Деякі металеві вироби підприємства не приймають. Українці не зможуть здати вибухонебезпечні та радіаційно забруднені предмети, майно чужої чи комунальної власності, залізничну інфраструктуру, надгробки з могил і пам'ятні таблички, речі історичної/культурної цінності, радіатори з невідомою рідиною тощо.

У випадку недотримання законодавчих норм щодо здійснення заготівлі та металургійної переробки брухту загрожує відповідальність за статтею 164-10 Кодексу про адміністративні правопорушення. Штраф для підприємців сягає 8 500-17 000 грн, за повторне притягнення протягом року — від 17 000 до 51 000 грн.

Нагадаємо, українці можуть продавати не тільки брухт для додаткового заробітку, але й макулатуру. Підійде картон, книги, журнали, газети, офісний папір тощо. Однак ціна не вражає — від 3 до 5 грн/кг у середньому.

Також ми писали, чи вигідно українцям здавати на повторне перероблення алюміній. Цей кольоровий метал високо цінується за фізико-хімічні властивості, однак його вартість рідко перевищує 100 грн/кг.

ціни продаж вторсировина метал металобрухт
Інна Діденко - Редактор економічних новин
Автор:
Інна Діденко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації