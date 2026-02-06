Ціни на макулатуру в Україні — скільки можна заробити на книгах і газетах у 2026

Стоси макулатури. Фото: Pixabay

Українці знають, що можуть вигідно продавати брухт чорних і кольорових металів. Але його відшукати в домашніх умовах набагато складніше, ніж звичайну макулатуру — старі газети/журнали, картонні коробки, листи A4 тощо.

Сайт Новини.LIVE розповідає, за скільки купують макулатуру в Україні та що вигідніше здавати станом на лютий 2026 року.

Реклама

Читайте також:

Яку макулатуру приймають на продаж

Підприємства, що займаються повторним переробленням, купують у громадян різні вироби з паперу. Наприклад, книги, журнали, газети, каталоги, зошити, карти, офісний папір, картон, навіть паперові кутики. Відповідь на питання, що найбільш вигідно здавати, залежить від багатьох факторів.

На ціну впливає, по-перше, обсяг вторинної сировини. Очевидно, чим більше накопичити макулатури, тим солідніше буде прибуток. По-друге, на підприємствах звертають увагу на готовність до переробки: якщо папір попередньо треба підготувати — вибрати скріпки, відсортувати — то вартість буде нижчою.

Загалом великий вплив на кінцевий прибуток має ступінь забруднення, рівень вологості матеріалу, тип сировини, зовнішній вигляд і навіть формат оплати. Як не дивно, часто безготівковий розрахунок передбачає більшу вигоду для продавця, ніж у випадку оплати готівкою. Однак ці нюанси варто уточнити в покупця.

Скільки коштує макулатура в Україні

Ціни варіюються залежно від виду сировини. Ми промоніторили офіційні сайти кількох компаній, що займаються відповідною діяльністю, і з'ясували середні ціни на макулатуру. Станом на початок лютого 2026 року результат такий:

архіви (А4) та книги — від 5 грн;

картон — від 4 грн;

паперовий куток — від 3,8 грн;

паперові шпулі — від 3,8 грн;

газети і журнали — від 3,5 грн.

Це вартість сировини на території Києва та області. Проте в інших регіонах України показники майже аналогічні, різниця може становити близько 50 копійок за кілограм. Наприклад, у Харкові офісний папір купують по 3,5 грн/кг, а в Одесі на книгах вийде заробити від 4 грн/кг.

Очевидно, нашим громадянам набагато вигідніше здавати книги та журнали. Вони апріорі коштують дорожче, ніж звичайний картон, плюс важать більше, тому принесуть продавцям солідний прибуток у 2026 році.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, українці не зможуть продати деякі металеві конструкції на повторне перероблення. Компанії не приймають закриті цистерни, боєприпаси, вибухові предмети, вироби комунальної власності тощо.

Також ми писали, що відбувається з цінами на алюміній в Україні. На початку лютого 2026 року кілограм брухту коштував 80 грн у середньому. Наші громадяни можуть його здати і заробити додаткові гроші.