Продаж забороненого брухту — що українці не зможуть здати в лютому 2026

Стара батарея на звалищі. Фото: Pixabay

Українці можуть отримати додатковий дохід, здавши чормет або кольорові метали. Однак не всі конструкції можна продати на повторне перероблення. Підприємства не приймають вироби комунальної власності чи небезпечні предмети.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які металеві конструкції не вийде здати українцям у лютому 2026 року.

Реклама

Читайте також:

Який метал не приймають на брухт

Вартість деяких кольорових металів доходить до кількох сотень гривень за кілограм, тому не дивно, що наші громадяни активно накопичують брухт і здають на перероблення. Однак далеко не всі вироби можна продати: якщо вони належать іншим людям або загрожують життю/здоров’ю, то не підходять для повторного використання.

Згідно з інформацією на офіційному сайті підприємства, яке займається прийомом брухту, в Україні заборонено здавати:

конструкції з підвищеним рівнем радіації або токсичності;

закриті герметичні резервуари з невідомим вмістом;

боєприпаси і вибухонебезпечні предмети;

радіатори з некласифікованою рідиною;

майно чужої приватної власності;

елементи залізничної інфраструктури;

надгробки і меморіальні плити;

предмети історичної/культурної цінності;

вироби комунальної власності (люки, решітки).

За статтею 164-10 Кодексу про адміністративні правопорушення, в разі недотримання норм законодавства, що регулює заготівлю і металургійну переробку брухту, загрожує відповідальність у вигляді штрафу — від 500 до 1000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, тобто 8 500-17 000 грн.

Повторне порушення протягом року тягне санкцію від 17 000 до 51 000 грн із конфіскацією коштів. Іншими словами, проблеми через купівлю забороненого брухту загрожують саме підприємцям, а не клієнтам. Тому компанії ретельно слідкують за виконанням вимог і не приймають металеві конструкції.

Який кольоровий метал найдорожчий

Для отримання максимального прибутку, українцям варто здавати брухт міді. Цей кольоровий метал коштував у середньому 360 грн/кг станом на середину січня 2026 року. Ціни варіюються залежно від місця продажу, стану конструкцій, обсягу та інших факторів.

Знайти метал досить легко в домашніх умовах. Наприклад, мідь міститься у побутовій техніці, як от телевізорі, холодильнику, кондиціонері, пральній машині тощо. Якщо маєте старий непрацюючий транспортний засіб, його теж можна вигідно здати на повторне перероблення.

Нагадаємо, українці можуть заробити додаткові гроші, продаючи недешеві кольорові метали у 2026 році. Зокрема алюміній коштує від 70 до 100 грн/кг. Брухт доволі легко знайти в домашніх умовах.

Також ми писали, на яких іграшках можна заробити шалені гроші. Колекціонери готові заплатити чималі суми за фігурки персонажів, старі модельки автомобілів, популярного у 2026 року Labubu тощо.