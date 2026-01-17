Ціни на чорний брухт у січні 2026 — скільки українці можуть заробити на металах

Брухт чорних металів. Фото: Pixabay

Українці можуть заробити додаткові гроші на продажі металів. Пункти прийому брухту функціонують по всій території держави і купують у населення брухт. Постає питання, скільки коштує чормет станом на січень 2026 року і де його знайти в домашніх умовах.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які ціни на брухт чорних металів в Україні.

Ціни на чормет у січні 2026

До категорії чорних металів першочергово належить залізо і його сплави. Продаж брухту для повторного перероблення — це не тільки спосіб додаткового заробітку, але й важлива частина збереження екології.

По-перше, розплавлення чормету дозволяє використати його ще раз, завдяки чому зменшується потреба у видобутку руди. По-друге, це затребувана сировина для металургійної промисловості, тож попит завжди високий, навіть коли галузь переживає не найкращі часи.

Щоправда, ціни на брухт не можуть зрівнятися з міддю, латунню, алюмінієм та іншими кольоровими металами. Вартість в Україні доходить до кількох гривень за кілограм і може знижуватися або збільшуватися залежно від якості сировини.

Ми промоніторили сайти підприємств, які займаються закупівлею чормету, і дізналися актуальні ціни станом на середину січня 2026 року. Результат у різних областях виявився таким:

Київська область — до 6 грн/кг;

Запорізька область — до 5,5 грн/кг;

Вінницька область — до 5 грн/кг;

Львівська область — від 4,5 грн/кг;

Дніпропетровська область — до 5 грн/кг;

Одеська область — до 4,5 грн/кг;

Сумська область — до 5,2 грн/кг;

Харківська область — до 5 грн/кг.

Ціни на брухт металів в Україні. Фото: скриншот

Де знайти чормет вдома

Щоб заробити достойну суму, необхідно накопичити великий обсяг брухту. Однак постає питання, де знайти чорні метали в домашніх умовах? Оскільки шукати треба залізо, сталь і чавун, то для продажу підійде арматура, металеві балки/труби, старі автомобільні деталі, навіть відходи виробництва.

Здати на повторне перероблення можна непрацюючу побутову техніку, зокрема телевізор, холодильник, кондиціонер, кухонне електричне приладдя тощо. За такі вироби заплатять більше, якщо спершу витягнути кольорові метали, наприклад, мідь.

Знайти чормет нескладно, особливо якщо біля дому стоїть сарай або гараж, де точно зберігають всякий непотріб, який шкода викинути. Звісно, збирати сировину на чужій приватній території недопустимо, бо такі дії кваліфікують як крадіжку.

