Дорогий кольоровий метал — який брухт найвигідніше здавати у 2026 році

Брухт металів. Фото: Unsplash

Чимало українців, шукаючи додаткові джерела заробітку, зупиняють вибір на продажі чорного або кольорового брухту. Метали здатні принести непогані прибутки, але спочатку необхідно розібратися, на які конструкції діє найбільший попит в Україні.

Сайт Новини.LIVE розповідає, який брухт найбільш вигідно здавати у 2026 році.

Реклама

Читайте також:

Який метал дорого коштує в Україні

Стабільно високий попит зберігається на мідь. Цей метал може похвалитися цінними фізико-хімічними властивостями, наприклад, піддатливістю до повторного перероблення, збереженням якостей під впливом високих температур тощо.

Підприємства приймають брухт за вигідними цінами, які часто відрізняються залежно від регіону збуту, сезону, стану конструкцій та інших факторів.

Що цікаво, взимку кольорові та чорні метали коштують дорожче, ніж в теплу пору року, тому продавцям радять накопичувати сировину влітку, а здавати — з настанням пізньої осені.

Скільки коштує мідь в Україні

Середня ціна перебуває на рівні 360 грн/кг станом на січень 2026 року. Ми промоніторили сайти різних пунктів прийому брухту та дізналися, за скільки вони купують мідь. Ситуація по областям України така:

Київська область — від 300 до 360 грн;

Запорізька область — від 362 до 414 грн;

Вінницька область — від 320 до 380 грн;

Львівська область — від 350 до 365 грн;

Дніпропетровська область — від 390 до 410 грн;

Одеська область — від 380 до 410 грн;

Сумська область — від 325 до 370 грн;

Харківська область — від 390 до 405 грн.

Вартість брухту міді в Україні. Фото: скриншот

Постає питання, де шукати дорогий кольоровий метал і що можна продавати для повторного перероблення. Джерелом сировини традиційно є побутові електроприлади і техніка: старі телевізори, холодильники, кондиціонери, кухонні пристрої тощо.

Підприємства приймають мідні дроти, деталі транспортних засобів, сантехнічні вироби, меблі та дверну фурнітуру, монети, навіть музичні інструменти зі вмістом цього кольорового металу.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, українцям загрожує покарання за продаж або купівлю певних металевих конструкцій. Заборонено займатися реалізацією вибухонебезпечних предметів, речей комунальної власності тощо.

Також ми писали, що українці можуть монетизувати раритет — дорого продати старі жетони метро. Чимало оголошень опублікували на спеціалізованих порталах та онлайн-аукціонах, де відбувається реалізація.