Продаж брухту в Україні — який метал найвигідніше здати в січні 2026

Українці можуть заробити додаткові гроші, здаючи брухт чорних і кольорових металів. Деякі конструкції набагато вигідніше продавати, оскільки вони містять дорожчі компоненти. Постає питання, на які метали варто звернути увагу в січні 2026 року.

Сайт Новини.LIVE розповідає, який брухт краще продавати українцям і скільки на ньому вдасться заробити.

Продаж міді в Україні

Цей кольоровий метал — стабільно затребуваний. Попит на мідь залишається високою навіть у періоди спаду ринкової активності. Протягом останніх місяців 2025 року вартість одного кілограму брухту перебувала на рівні 330 грн у середньому.

Січень 2026 року не стане винятком і принесе українцям хороші доходи від продажу кольорового металу. Більше того, взимку ціни завжди піднімаються, тож не виключено, що наступний місяць стане прибутковішим.

Здати на повторне перероблення можна кабелі, дроти, старі електроприлади, зламану побутову техніку, труби, компоненти транспортних засобів, навіть меблі та сантехнічні вироби зі вмістом міді. Цей метал використовують у багатьох галузях, що пояснює стабільно високий попит на брухт.

Здача латуні у 2026 році

Інший затребуваний кольоровий метал — латунь. Середня вартість в Україні досягає 180 грн/кг, проте деякі підприємства можуть запропонувати більше, особливо якщо грамотно підготувати брухт. Йдеться про такі чинники:

конструкції не повинні бути брудними, містити фарбу чи іржу;

перед продажем весь обсяг необхідно відсортувати, позбувшись зайвих деталей;

слід накопичити велику партію брухту, оскільки ціна зростає пропорційно обсягу.

Латунь можна знайти у старій техніці, сантехнічних змішувачах, деталях меблювання, посуді чи транспортних засобах. Варто пам'ятати, що пропозиції пунктів прийому металів нерідко залежать від регіону, тому не завадить провести порівняння цін на кількох підприємствах та обрати найбільш вигідний варіант.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, українцям радять не викидати стару автомобільну техніку, а здати на брухт, оскільки вона містить великі обсяги кольорових металів. Однак спершу треба зняти неметалеві частини і злити воду.

Також ми писали, коли найвигідніший період для продажу брухту в Україні. Традиційно вартість зростає в холодну пору року, а падає — влітку. Отже накопичувати метали треба до зими, аби потім дорожче здати.