Продаж брухту металів в Україні — коли ціни можуть піднятися на 20-50%

Гроші в руках. Фото: НБУ/Flickr

Чимало українців займаються продажем брухту, накопичуючи металеві конструкції та здаючи в пункти прийому. Однак не всі громадяни знають, що існує сезонна зміна закупівельної ціни. Іншими словами, в якусь пору року вартість брухту піднімається, дозволяючи людям заробити більше.

Сайт Новини.LIVE розповідає, коли ціни на брухт металів можуть піднятися в Україні.

Реклама

Читайте також:

Коли брухт може подорожчати

Якщо ретельно вивчити фактори, що впливають на закупівельні ціни, та користуватися цим знанням, можна отримувати непоганий прибуток від продажу металевих конструкцій. Дуже рідко українці звертають увагу на сезонність, коли оцінюють актуальні пропозиції компаній. А насправді цінова різниця може досягати 20-50%.

За інформацією на офіційному сайті одного з українських підприємств, що має великий досвід у питанні заготівлі та повторного перероблення металів, будь-який брухт зростає в ціні з наближенням холодної пори року.

"Влітку більш вигідно збирати та скуповувати сировину, але не здавати. Ціна в Україні починає підвищуватися пізньої осені, з подальшим поступовим зростанням до ранньої весни", — йдеться на порталі.

Виходить, вже взимку вартість брухту може істотно змінитися. Наскільки відчутною буде ця різниця — залежить від ринкової ситуації, а також курсу валют. Однак українцям радять не поспішати з продажем, особливо дорогих кольорових металів, а дочекатися висхідного тренду.

Як ще можна збільшити вартість брухту

Не лише сезонний фактор сильно впливає на цінові показники в Україні. Прибуток від реалізації збільшується чи зменшується з огляду на:

обсяг сировини (чим більше продукції здавати за раз, тим вищою буде ціна за тонну — орієнтовно на 15-30%);

ступінь засміченості (домішки знижують цінність брухту);

транспортування (іноді компанії встановлюють вищу закупівельну вартість, якщо клієнти самостійно привозять конструкції в пункт прийому).

Що стосується ситуації на світовому ринку, то майже по всьому світу спостерігається спад. У жовтні-листопаді 2025 року тільки в Туреччині та США зафіксували помірне відновлення завдяки експорту та сезонному скороченню пропозиції. Натомість ринок ЄС продовжує "хитати" з огляду на слабку активність.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, чимало українців заробляють на продажі брухту, адже кольорові метали — мідь, алюміній та латунь — коштують дорого. Пункти прийому купують проводки, каструлі, радіатори і стару техніку.

Також ми писали, скільки коштує чормет в Україні. Традиційно ціни доходять максимум до 5-6 грн за кілограм металевих конструкцій. Однак брухт легко знайти в домашніх умовах і накопичити великі обсяги.