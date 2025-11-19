Продажа лома металлов в Украине — когда цены могут подняться на 20-50%

Деньги в руках. Фото: НБУ/Flickr

Многие украинцы занимаются продажей лома, накапливая металлические конструкции и сдавая в пункты приема. Однако не все граждане знают, что существует сезонное изменение закупочной цены. Другими словами, в определенное время года стоимость лома поднимается, позволяя людям заработать больше.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, когда цены на лом металлов могут подняться в Украине.

Когда лом может подорожать

Если тщательно изучить факторы, влияющие на закупочные цены, и пользоваться этим знанием, можно получать неплохую прибыль от продажи металлических конструкций. Очень редко украинцы обращают внимание на сезонность, когда оценивают актуальные предложения компаний. На самом деле ценовая разница может достигать 20-50%.

По информации на официальном сайте одного из украинских предприятий, имеющего большой опыт в вопросе заготовки и повторной переработки металлов, любой лом растет в цене с приближением холодного времени года.

"Летом более выгодно собирать и скупать сырье, но не сдавать. Цена в Украине начинает повышаться поздней осенью, с последующим постепенным ростом до ранней весны", — говорится на портале.

Получается, уже зимой стоимость лома может существенно измениться. Насколько ощутимой будет эта разница — зависит от рыночной ситуации, а также курса валют. Однако украинцам советуют не спешить с продажей, особенно дорогих цветных металлов, а дождаться восходящего тренда.

Как еще можно увеличить стоимость лома

Не только сезонный фактор сильно влияет на ценовые показатели в Украине. Прибыль от реализации увеличивается или уменьшается с учетом:

объема сырья (чем больше продукции сдавать за раз, тем выше будет цена за тонну — ориентировочно на 15-30%);

степени засоренности (примеси снижают ценность лома);

транспортировки (иногда компании устанавливают более высокую закупочную стоимость, если клиенты самостоятельно привозят конструкции в пункт приема).

Что касается ситуации на мировом рынке, то почти по всему миру наблюдается спад. В октябре-ноябре 2025 года только в Турции и США зафиксировали умеренное восстановление благодаря экспорту и сезонному сокращению предложения. Зато рынок ЕС продолжает "шатать" ввиду слабой активности.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, многие украинцы зарабатывают на продаже лома, ведь цветные металлы — медь, алюминий и латунь — стоят дорого. Пункты приема покупают проводки, кастрюли, радиаторы и старую технику.

Также мы писали, сколько стоит чермет в Украине. Традиционно цены доходят максимум до 5-6 грн за килограмм металлических конструкций. Однако лом легко найти в домашних условиях и накопить большие объемы.