Цены на черный лом в ноябре — сколько минимально стоит килограмм металла

Украинцы могут заработать дополнительные деньги на продаже лома в ноябре 2025 года. Проще всего — найти черный металл в домашних условиях, накопить достаточный объем и сдать на повторную переработку. Однако цена за килограмм не впечатляет.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, сколько платят украинцам за чермет в ноябре.

Что такое чермет и где его искать

Черный лом — это конструкции, содержащие преимущественно железо и сталь. Его продают предприятиям, которые занимаются переплавкой металлов для повторного использования в промышленности. Украинцы могут найти дома много примеров чермета, в частности старые трубы, арматуру, корпуса бытовых приборов, изношенные автозапчасти, строительные остатки и пр.

Также металлические изделия ищут на заброшенных промышленных объектах и строительных площадках, в гаражах, на дачах. Там есть высокая вероятность "откопать" ненужное железо, неработающие инструменты/механизмы, компоненты транспортных средств, детали техники после демонтажа и многое другое.

Сколько стоит чермет в ноябре

Мы проверили актуальные цены, указанные на официальных сайтах компаний, которые занимаются закупкой лома. Продавцы черных металлов могут получить такие средние суммы в ноябре за килограмм:

Киевская область — от 3,5 грн;

Запорожская область — от 4,2 грн;

Винницкая область — от 6 грн;

Львовская область — от 5 грн;

Днепропетровская область — от 6,5 грн;

Одесская область — от 5 грн;

Сумская область — от 5,5 грн;

Харьковская область — от 4,5 грн.

Конечно, для увеличения суммы заработка необходимо собрать большой объем лома, тогда цена за килограмм может немного вырасти. Однако стоимость чермета не сравнится с тем, сколько платят украинцам за цветные металлы, такие как медь, латунь, алюминий и т.д.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, украинцы могут немало заработать на ломе, продавая предприятиям востребованные цветные металлы. Наиболее популярной считается медь, которая стоит около 320 грн за килограмм в среднем.

Также мы писали, какие металлические изделия не принимают на лом. Продать не удастся железнодорожные рельсы, герметичные цистерны, взрывчатые предметы, боеприпасы, люки и другие объекты коммунальной собственности.