За какой лом платят больше всего в Украине — цены за килограмм в октябре 2025

Металлические отходы. Фото: Unsplash

Украинцы могут неплохо заработать на ломе, если будут продавать ценные металлы. Пункты приема меньше всего платят за чермет — около 4-5 грн/кг в 2025 году. Зато цветной лом способен принести нашим гражданам неплохой доход.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, сколько украинцам удастся заработать на ломе цветных металлов.

Реклама

Читайте также:

Цены на лом в Украине

Первое место по доходности занимает медь. Ее используют во многих отраслях, поэтому востребованность и спрос находятся на стабильно высоком уровне. Предприятия дают за килограмм лома в среднем 320 грн, хотя цены могут колебаться в зависимости от сезона, области и качества проданного металла.

Мы проверили, сколько стоит лом меди по состоянию на октябрь 2025 года. Украинцам в разных регионах заплатят такие средние суммы за килограмм:

Киевская область — от 240 до 350 грн;

Запорожская область — от 319 до 373 грн;

Винницкая область — от 320 до 345 грн;

Львовская область — от 300 до 330 грн;

Днепропетровская область — от 330 до 365 грн;

Одесская область — от 310 до 340 грн;

Сумская область — от 260 до 300 грн;

Харьковская область — от 290 до 363 грн.

Цены на лом меди в Украине. Фото: скриншот

Еще один прибыльный цветной металл — это латунь, которая является сплавом меди с цинком. Ее активно используют в электротехнике, сантехнике и т.д., дорого принимают на повторную переработку (особенно если нет дополнительной обработки или краски).

Цены тоже варьируются в зависимости от области. В Киеве латунная стружка стоит около 150 грн/кг, а металлический лом — от 200 грн/кг. В Запорожье стоимость начинается от 220 грн/кг, в Сумах — от 200 грн/кг, в Виннице — от 210 грн/кг, в Одессе — от 190 грн/кг.

Что происходит с рынком лома

В октябре фиксируется неравномерное движение мировых цен на лом. В Турции и Соединенных Штатах Америки показатели растут благодаря поддержке экспорта, а рынки Китая и Европейского Союза остаются под давлением слабого спроса на сталь.

"Цены на лом в Турции с начала октября отметились ростом на 2,7%, достигнув максимума с начала апреля текущего года. В конце сентября рынок находился в состоянии неопределенности, комбинаты откладывали крупные закупки из-за слабых продаж стали", — говорится на специализированном портале GMK Center.

В Европе фиксировали стабильно низкие цены в течение всего октября, хотя в некоторых регионах были незначительные колебания. Предполагается, что в ближайшее время ситуация не улучшится, даже при условии поступления поддержки от восстановления спроса в Турции.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, в Украине ломозаготовка оказалась на грани исчезновения — объемы сбора металла сократились в шесть раз из-за упадка машиностроения, отсутствия инвестиций и изношенности техники.

Также мы писали, что финансовые привычки украинцев различаются в зависимости от поколения: старшие люди склонны к сбережениям и стабильности. Они не доверяют банкам, избегают рисков и держат деньги "под подушкой".