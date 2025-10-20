Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Прибуткові метали — скільки українцям платять за брухт у 2025

Прибуткові метали — скільки українцям платять за брухт у 2025

Ua ru
Дата публікації: 20 жовтня 2025 12:10
Оновлено: 07:35
За який брухт платять найбільше в Україні — ціни за кілограм у жовтні 2025
Металеві відходи. Фото: Unsplash

Українці можуть непогано заробити на брухті, якщо продаватимуть цінні метали. Пункти прийому найменше платять за чормет — близько 4-5 грн/кг у 2025 році. Натомість кольоровий брухт здатен принести нашим громадянам непоганий дохід.

Сайт Новини.LIVE розповідає, скільки українцям вдасться заробити на брухті кольорових металів.

Реклама
Читайте також:

Ціни на брухт в Україні

Перше місце за прибутковістю займає мідь. Її використовують у багатьох галузях, тож затребуваність і попит перебувають на стабільно високому рівні. Підприємства дають за кілограм брухту в середньому 320 грн, хоча ціни можуть коливатися залежно від сезону, області та якості проданого металу.

Ми перевірили, скільки коштує брухт міді станом на жовтень 2025 року. Українцям у різних регіонах заплатять такі середні суми за кілограм:

  • Київська область — від 240 до 350 грн;
  • Запорізька область — від 319 до 373 грн;
  • Вінницька область — від 320 до 345 грн;
  • Львівська область — від 300 до 330 грн;
  • Дніпропетровська область — від 330 до 365 грн;
  • Одеська область — від 310 до 340 грн;
  • Сумська область — від 260 до 300 грн;
  • Харківська область — від 290 до 363 грн.
Прибуткові метали — скільки українцям платять за брухт у 2025 - фото 1
Ціни на брухт міді в Україні. Фото: скриншот

Ще один прибутковий кольоровий метал — це латунь, яка є сплавом міді з цинком. Її активно використовують в електротехніці, сантехніці тощо, дорого приймають на повторне перероблювання (особливо якщо немає додаткового оброблення чи фарби).

Ціни також варіюються залежно від області. В Києві латунна стружка коштує близько 150 грн/кг, а металевий брухт — від 200 грн/кг. У Запоріжжі вартість починається від 220 грн/кг, у Сумах — від 200 грн/кг, у Вінниці — від 210 грн/кг, в Одесі — від 190 грн/кг.

Що відбувається з ринком брухту

В жовтні фіксується нерівномірний рух світових цін на брухт. Зокрема, в Туреччині та Сполучених Штатах Америки показники зростають завдяки підтримці експорту, а ринки Китаю та Європейського Союзу залишаються під тиском слабкого попиту на сталь.

"Ціни на брухт у Туреччині з початку жовтня відзначились зростанням на 2,7%, досягнувши максимуму з початку квітня поточного року. Наприкінці вересня ринок перебував у стані невизначеності, комбінати відкладали великі закупівлі через слабкі продажі сталі", — йдеться на спеціалізованому порталі GMK Center.

У Європі фіксували стабільно низькі ціни протягом усього жовтня, хоча в деяких регіонах були незначні коливання. Передбачається, що найближчим часом ситуація не покращиться, навіть за умови надходження підтримки від відновлення попиту в Туреччині.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, в Україні брухтозаготівля опинилася на межі зникнення — обсяги збору металу скоротилися у шість разів через занепад машинобудування, відсутність інвестицій і зношеність техніки.

Також ми писали, що фінансові звички українців різняться залежно від покоління: старші схильні до заощаджень і стабільності. Вони недовіряють банкам, уникають ризиків і тримають гроші "під подушкою".

ціни металолом вторсировина мідь латунь метал
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації