За який брухт платять найбільше в Україні — ціни за кілограм у жовтні 2025

Металеві відходи. Фото: Unsplash

Українці можуть непогано заробити на брухті, якщо продаватимуть цінні метали. Пункти прийому найменше платять за чормет — близько 4-5 грн/кг у 2025 році. Натомість кольоровий брухт здатен принести нашим громадянам непоганий дохід.

Сайт Новини.LIVE розповідає, скільки українцям вдасться заробити на брухті кольорових металів.

Реклама

Читайте також:

Ціни на брухт в Україні

Перше місце за прибутковістю займає мідь. Її використовують у багатьох галузях, тож затребуваність і попит перебувають на стабільно високому рівні. Підприємства дають за кілограм брухту в середньому 320 грн, хоча ціни можуть коливатися залежно від сезону, області та якості проданого металу.

Ми перевірили, скільки коштує брухт міді станом на жовтень 2025 року. Українцям у різних регіонах заплатять такі середні суми за кілограм:

Київська область — від 240 до 350 грн;

Запорізька область — від 319 до 373 грн;

Вінницька область — від 320 до 345 грн;

Львівська область — від 300 до 330 грн;

Дніпропетровська область — від 330 до 365 грн;

Одеська область — від 310 до 340 грн;

Сумська область — від 260 до 300 грн;

Харківська область — від 290 до 363 грн.

Ціни на брухт міді в Україні. Фото: скриншот

Ще один прибутковий кольоровий метал — це латунь, яка є сплавом міді з цинком. Її активно використовують в електротехніці, сантехніці тощо, дорого приймають на повторне перероблювання (особливо якщо немає додаткового оброблення чи фарби).

Ціни також варіюються залежно від області. В Києві латунна стружка коштує близько 150 грн/кг, а металевий брухт — від 200 грн/кг. У Запоріжжі вартість починається від 220 грн/кг, у Сумах — від 200 грн/кг, у Вінниці — від 210 грн/кг, в Одесі — від 190 грн/кг.

Що відбувається з ринком брухту

В жовтні фіксується нерівномірний рух світових цін на брухт. Зокрема, в Туреччині та Сполучених Штатах Америки показники зростають завдяки підтримці експорту, а ринки Китаю та Європейського Союзу залишаються під тиском слабкого попиту на сталь.

"Ціни на брухт у Туреччині з початку жовтня відзначились зростанням на 2,7%, досягнувши максимуму з початку квітня поточного року. Наприкінці вересня ринок перебував у стані невизначеності, комбінати відкладали великі закупівлі через слабкі продажі сталі", — йдеться на спеціалізованому порталі GMK Center.

У Європі фіксували стабільно низькі ціни протягом усього жовтня, хоча в деяких регіонах були незначні коливання. Передбачається, що найближчим часом ситуація не покращиться, навіть за умови надходження підтримки від відновлення попиту в Туреччині.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, в Україні брухтозаготівля опинилася на межі зникнення — обсяги збору металу скоротилися у шість разів через занепад машинобудування, відсутність інвестицій і зношеність техніки.

Також ми писали, що фінансові звички українців різняться залежно від покоління: старші схильні до заощаджень і стабільності. Вони недовіряють банкам, уникають ризиків і тримають гроші "під подушкою".