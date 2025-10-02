Ціни на брухт міді в Україні — скільки можна заробити на металі в жовтні 2025

Мідні дроти. Фото: кадр із відео

Одним із найцінніших металів, продаж брухту якого приносить українцям непоганий додатковий дохід, вважається мідь. Її цінують за властивості та піддатливість до повторного перероблювання. В пунктах прийому стабільно упродовж року зберігається попит на цей кольоровий метал.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що відбувається з цінами на брухт міді у жовтні 2025 року.

Скільки коштує мідь в Україні

Завдяки широкому використанню ресурсу ціни на мідь демонструють стабільність. Метал застосовують в електротехніці, машинобудуванні, промисловості та багатьох інших сферах діяльності, що зумовлює значний попит на брухт. А збереження якості при повторному перероблюванні — ще один вагомий фактор затребуваності міді.

Ми перевірили, скільки підприємства в різних областях України пропонують за кілограм брухту цього кольорового металу станом на початок жовтня 2025 року. Результат може вразити українців:

Київська область — від 240 до 350 грн;

Запорізька область — від 317 до 370 грн;

Вінницька область — від 320 до 345 грн;

Львівська область — від 300 до 330 грн;

Дніпропетровська область — від 330 до 365 грн;

Одеська область — від 310 до 340 грн;

Сумська область — від 260 до 300 грн;

Харківська область — від 290 до 363 грн.

Вартість брухту міді в Україні. Фото: скриншот

Кінцевий прибуток українців може варіюватися, оскільки на ціни впливають додаткові фактори, зокрема наявність домішок чи іржі, засміченість, обсяг брухту, навіть пора року. Традиційно взимку пункти прийому оновлюють прайси, піднімаючи вартість міді. Тому продавцям радять накопичувати метали влітку, коли дозволяють погодні умови, а продавати — наприкінці осені.

Де українцям знайти брухт міді

Постає питання, де знайти достатні обсяги міді, щоб заробити додаткові кошти. Як уже зазначалося, метал використовують у багатьох галузях, тому вміст цього ресурсу присутній у побутових речах. Наприклад, старій техніці (телевізорах, холодильниках, кондиціонерах), елементах дизайну інтер’єра, сантехнічних виробах і навіть дверних ручках.

Але пам’ятайте, що здати на повторне перероблювання вдасться далеко не всі металеві конструкції. Заборонено продавати речі комунальної власності, ємності з невідомими речовинами всередині, предмети культурної/історичної цінності, коробки транспортних засобів і їх деталі без документів про право власності.

Нагадаємо, імпорт "зеленого" заліза, що виробляється на водні, може знизити витрати європейських металургів на 12-15% і скоротити викиди СО₂. Це стане ключем до створення енергетичної безпеки ЄС.

Також ми писали, що заготівля брухту в Україні впала у шість разів через деіндустріалізацію та занепад машинобудування. Вичерпання металофонду й відсутність інвестицій поставили галузь на межу зникнення.