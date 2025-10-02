Видео
Главная Экономика Самый ценный металл — сколько украинцы могут заработать на ломе

Самый ценный металл — сколько украинцы могут заработать на ломе

Ua ru
Дата публикации 2 октября 2025 11:06
Цены на лом меди в Украине — сколько можно заработать на металле в октябре 2025
Медные провода. Фото: кадр из видео

Одним из самых ценных металлов, продажа лома которого приносит украинцам неплохой дополнительный доход, считается медь. Ее ценят за свойства и податливость к повторной переработке. В пунктах приема стабильно на протяжении года сохраняется спрос на этот цветной металл.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что происходит с ценами на лом меди в октябре 2025 года.

Читайте также:

Сколько стоит медь в Украине

Благодаря широкому использованию ресурса цены на медь демонстрируют стабильность. Металл применяют в электротехнике, машиностроении, промышленности и многих других сферах деятельности, что обуславливает значительный спрос на лом. А сохранение качества при повторной переработке — еще один весомый фактор востребованности меди.

Мы проверили, сколько предприятия в разных областях Украины предлагают за килограмм лома этого цветного металла по состоянию на начало октября 2025 года. Результат может поразить украинцев:

  • Киевская область — от 240 до 350 грн;
  • Запорожская область — от 317 до 370 грн;
  • Винницкая область — от 320 до 345 грн;
  • Львовская область — от 300 до 330 грн;
  • Днепропетровская область — от 330 до 365 грн;
  • Одесская область — от 310 до 340 грн;
  • Сумская область — от 260 до 300 грн;
  • Харьковская область — от 290 до 363 грн.
Самый ценный металл — сколько украинцы могут заработать на ломе - фото 1
Стоимость лома меди в Украине. Фото: скриншот

Конечная прибыль украинцев может варьироваться, поскольку на цены влияют дополнительные факторы, в частности наличие примесей или ржавчины, засоренность, объем лома, даже время года. Традиционно зимой пункты приема обновляют прайсы, поднимая стоимость меди. Поэтому продавцам советуют накапливать металлы летом, когда позволяют погодные условия, а продавать — в конце осени.

Где украинцам найти лом меди

Возникает вопрос, где найти достаточные объемы меди, дабы заработать дополнительные средства. Как уже отмечалось, металл используют во многих отраслях, поэтому содержание этого ресурса есть в бытовых вещах. Например, старой технике (телевизорах, холодильниках, кондиционерах), элементах дизайна интерьера, сантехнических изделиях и даже дверных ручках.

Но помните, что сдать на повторную переработку удастся далеко не все металлические конструкции. Запрещено продавать вещи коммунальной собственности, емкости с неизвестными веществами внутри, предметы культурной/исторической ценности, коробки транспортных средств и их детали без документов о праве собственности.

Напомним, импорт "зеленого" железа, вырабатываемого на водороде, может снизить расходы европейских металлургов на 12-15% и сократить выбросы СО₂. Это станет ключом к созданию энергетической безопасности ЕС.

Также мы писали, что заготовка лома в Украине упала в шесть раз из-за деиндустриализации и упадка машиностроения. Исчерпание металлофонда и отсутствие инвестиций поставили отрасль на грань исчезновения.

цены металлолом вторсырье медь металл
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
