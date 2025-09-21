Цены на лом меди в Украине — сколько стоит 1 кг в сентябре и где найти металл

Лом меди. Фото: кадр из видео

Украинцы могут сдать на лом разнообразные изделия из черных и цветных металлов. Некоторые конструкции более выгодно продавать, учитывая ценность конкретного сырья. Например, одним из самых прибыльных металлов считается медь.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что происходит с ценами на лом меди в сентябре 2025 года.

Цены на лом меди в Украине

Этот цветной металл стабильно востребован, поскольку легко поддается повторной переработке без потери качества. Ресурс используют во многих сферах деятельности, в частности электротехнике, машиностроении, промышленности и т.д. Иными словами, украинцам не стоит волноваться из-за низкого спроса в пунктах приема.

Что касается цен, они тоже способны приятно поразить наших граждан. В среднем килограмм меди стоит 320 грн, хотя конечная прибыль может отличаться в зависимости от многих факторов. Например, наличия ржавчины или грязи, примесей и неперерабатываемых компонентов. Плюс стоимость колеблется по регионам.

Мы проверили, сколько дают за 1 килограмм лома меди в разных областях Украины по состоянию на вторую половину сентября 2025 года:

Киевская область — от 240 до 350 грн;

Запорожская область — от 312 до 363 грн;

Винницкая область — от 320 до 345 грн;

Львовская область — от 300 до 330 грн;

Днепропетровская область — от 330 до 357 грн;

Одесская область — от 310 до 350 грн;

Сумская область — от 260 до 300 грн;

Харьковская область — от 290 до 362 грн.

Стоимость лома меди в Украине. Фото: скриншот

Чтобы сдать лом меди на повторную переработку, не нужно далеко ходить, поскольку изделия с содержанием этого цветного металла есть дома у многих украинцев. Искать надо в устаревшей/поломанной бытовой технике, например, холодильниках, стиральных машинах, телевизорах, фенах и пр.

Плюс медь входит в состав мебельной фурнитуры (дверные ручки и замки), бытовых вещей (кухонные принадлежности, сувениры, монеты), сантехнических изделий. Не стоит забывать о медных проводах и кабелях.

Что еще нужно знать украинцам

