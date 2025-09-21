Цены на лом меди в Украине — сколько стоит 1 кг в сентябре и где найти металл

Выгодная продажа лома — какой металл принесет доход в сентябре
Украинцы могут сдать на лом разнообразные изделия из черных и цветных металлов. Некоторые конструкции более выгодно продавать, учитывая ценность конкретного сырья. Например, одним из самых прибыльных металлов считается медь.
Сайт Новини.LIVE рассказывает, что происходит с ценами на лом меди в сентябре 2025 года.
Цены на лом меди в Украине
Этот цветной металл стабильно востребован, поскольку легко поддается повторной переработке без потери качества. Ресурс используют во многих сферах деятельности, в частности электротехнике, машиностроении, промышленности и т.д. Иными словами, украинцам не стоит волноваться из-за низкого спроса в пунктах приема.
Что касается цен, они тоже способны приятно поразить наших граждан. В среднем килограмм меди стоит 320 грн, хотя конечная прибыль может отличаться в зависимости от многих факторов. Например, наличия ржавчины или грязи, примесей и неперерабатываемых компонентов. Плюс стоимость колеблется по регионам.
Мы проверили, сколько дают за 1 килограмм лома меди в разных областях Украины по состоянию на вторую половину сентября 2025 года:
- Киевская область — от 240 до 350 грн;
- Запорожская область — от 312 до 363 грн;
- Винницкая область — от 320 до 345 грн;
- Львовская область — от 300 до 330 грн;
- Днепропетровская область — от 330 до 357 грн;
- Одесская область — от 310 до 350 грн;
- Сумская область — от 260 до 300 грн;
- Харьковская область — от 290 до 362 грн.
Чтобы сдать лом меди на повторную переработку, не нужно далеко ходить, поскольку изделия с содержанием этого цветного металла есть дома у многих украинцев. Искать надо в устаревшей/поломанной бытовой технике, например, холодильниках, стиральных машинах, телевизорах, фенах и пр.
Плюс медь входит в состав мебельной фурнитуры (дверные ручки и замки), бытовых вещей (кухонные принадлежности, сувениры, монеты), сантехнических изделий. Не стоит забывать о медных проводах и кабелях.
Что еще нужно знать украинцам
