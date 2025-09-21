Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияШтабДомАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITНедвижимостьПромоВкусГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦКTravelКино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Выгодная продажа лома — какой металл принесет доход в сентябре

Выгодная продажа лома — какой металл принесет доход в сентябре

Ua ru
Дата публикации 21 сентября 2025 16:40
Цены на лом меди в Украине — сколько стоит 1 кг в сентябре и где найти металл
Лом меди. Фото: кадр из видео

Украинцы могут сдать на лом разнообразные изделия из черных и цветных металлов. Некоторые конструкции более выгодно продавать, учитывая ценность конкретного сырья. Например, одним из самых прибыльных металлов считается медь.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что происходит с ценами на лом меди в сентябре 2025 года.

Реклама
Читайте также:

Цены на лом меди в Украине

Этот цветной металл стабильно востребован, поскольку легко поддается повторной переработке без потери качества. Ресурс используют во многих сферах деятельности, в частности электротехнике, машиностроении, промышленности и т.д. Иными словами, украинцам не стоит волноваться из-за низкого спроса в пунктах приема.

Что касается цен, они тоже способны приятно поразить наших граждан. В среднем килограмм меди стоит 320 грн, хотя конечная прибыль может отличаться в зависимости от многих факторов. Например, наличия ржавчины или грязи, примесей и неперерабатываемых компонентов. Плюс стоимость колеблется по регионам.

Мы проверили, сколько дают за 1 килограмм лома меди в разных областях Украины по состоянию на вторую половину сентября 2025 года:

  • Киевская область — от 240 до 350 грн;
  • Запорожская область — от 312 до 363 грн;
  • Винницкая область — от 320 до 345 грн;
  • Львовская область — от 300 до 330 грн;
  • Днепропетровская область — от 330 до 357 грн;
  • Одесская область — от 310 до 350 грн;
  • Сумская область — от 260 до 300 грн;
  • Харьковская область — от 290 до 362 грн.
Выгодная продажа лома — какой металл принесет доход в сентябре - фото 1
Стоимость лома меди в Украине. Фото: скриншот

Чтобы сдать лом меди на повторную переработку, не нужно далеко ходить, поскольку изделия с содержанием этого цветного металла есть дома у многих украинцев. Искать надо в устаревшей/поломанной бытовой технике, например, холодильниках, стиральных машинах, телевизорах, фенах и пр.

Плюс медь входит в состав мебельной фурнитуры (дверные ручки и замки), бытовых вещей (кухонные принадлежности, сувениры, монеты), сантехнических изделий. Не стоит забывать о медных проводах и кабелях.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, Соединенные Штаты Америки имеют большие запасы золота — около 8 133,5 т, что укрепляет доллар как резервную валюту. В то же время запасы Германии (3 351,5 т) и Италии (2 451,8 т) гарантируют стабильность евро.

Также мы писали, что иридий стоит больше золота, поскольку он более редкий и почти не встречается в чистой форме. Этот металл применяют в сплавах для ювелирных изделий, медицины и электроники.

цены металлолом вторсырье медь металл
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации